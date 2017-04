Gianinna Maradona, hecha una furia contra el Diez

La hija del Diez hizo polémicas declaraciones que no pasaron desapercibidas, teniendo en cuenta que en los últimos meses se había llamado a silencio por los múltiples conflictos del clan.

Ahora trascendió un audio en el que Gianinna le dice a Diego Maradona que si se cruzaba con Rocío Oliva iba a “desfigurarla”. Además, le reclamó a su papá que no fuera a ver a su nieto, Benjamín Agüero, y trató de “mie...” al Diez.

“Mirá, no me interesa ni seguir escuchando tu nota de voz. Fuiste el que en la televisión dijo que yo no te dejaba ver a Benjamín en ningún momento. Yo nunca prohibí que lo veas. Ayer Benjamín te esperaba y yo no lo dije en televisión, lo puse en Twitter”, arrancó Gianinna, enojada por el plantón de su papá al hijo que tuvo con Sergio “Kun” Agüero.

La grabación se torna más seria cuando Gianinna arremete sin tapujos ferozmente contra Oliva, la pareja del Diez: “Así que decile a la con... que tenés al lado, a esa pend... de mie..., que ojalá nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decile bien, que le muestren mi Twitter porque la voy a cag... a trompadas”.

Por último, y antes de cortar el audio, la hija del exfutbolista fue con los tapones de punta contra su padre y le dijo: “Aunque vos seas una mie..., ahora Dalma (su hermana) está yendo para allá, porque

Benjamín, aunque vos ayer lo plantaste, te quiere ir a ver. Así que están saliendo para tu casa. Mie...”.

Más tarde, Gianinna habló con Intrusos y destacó que está “molesta” con la difusión de la grabación porque no le gustaría que la escuchara Benjamín. “Adelante suyo no insulto”, aseguró. Sin embargo, sostuvo sus dichos palabra por palabra.