Gianinna Maradona: “Si no me vas a ayudar a volar, despejame la pista”

El clan Maradona está que arde. Luego del comentado acontecimiento en el que Diego Armando selló la paz con su primogénito italiano, ahora son sus hijas, Dalma y Gianinna, las que están en pie de guerra contra el astro del fútbol.

Fue precisamente Gianinna la que desplegó toda su bronca a través de las redes sociales en una catarata de mensajes enigmáticos que parecen apuntar al Diez. “Esto es mi responsabilidad: mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis errores, mis ideas, las consecuencias de mis acciones. Esto no es mi responsabilidad: las ideas de los demás, los errores de los demás, las creencias de los demás, las acciones de los demás, las palabras de los demás, las consecuencias de los demás”, rezaba una imagen que la joven publicó en su Twitter el sábado pasado.

Luego, el domingo por la noche, volvió a compartir un fuerte mensaje. “Algunas personas pasan por nuestras vidas para enseñarnos a no ser como ellas”, decía la postal. Y el lunes por la mañana, la ex del Kun Agüero volvió a arremeter: “Si no me vas a ayudar a volar, despejame la pista”.

¿Habrá paz o continuarán las rispideces?