“Graciela Alfano es la femme fatale argentina”

Desde Carlos Paz, Fabián Gianola conversó con diario Hoy sin guardarse absolutamente nada y hasta contó cómo es la diva en la intimidad

Bajo la dirección de José María Muscari, Fabián Gianola se encuentra formando parte del éxito de Los Corruptelli, donde interpreta al protagonista: un candidato a presidente que hará todo lo posible por evitar que su familia lo lleve por el camino de la corrupción.

El elenco de la comedia está conformado por Pablo Alarcón, Claribel Medina, Silvia Montanari, Christian Sancho, Noelia Marzol, Liliana Pécora y Graciela Alfano, quien volvió a Córdoba después de 15 años y además se vio envuelta en rumores de amorío con Gianola.

—Contanos bien cómo es Graciela en la intimidad.

—Es una mujer referente en la Argentina desde hace muchos años, y además es una persona muy cálida, buena compañera y tira para adelante. Invita a cenar a todo el elenco, recibe a la prensa, es un lujo.

Encima es bonita, es una referencia de la femme fatale argentina, y cuando uno la conoce ve que es inteligente, culta y encantadora.

—Te separaste después de 29 años, ¿cómo estás en este momento?

—No es una separación definitiva, nos tomamos un tiempo con Verónica (Suárez), así que estamos bien, tratando de aprovechar la distancia y ver qué nos pasa. Por ahora, es tomarse un tiempo, nada más.

—En el medio de tu alejamiento te fuiste a Córdoba para formar parte de Los Corruptelli, ¿cómo viene la temporada?

—En Carlos Paz está muy bien la temporada, todos los espectáculos la están pasando bien.

—¿Qué balance hacés de la comedia?

—Hicimos un lindo grupo de trabajo, sencillo. Cuando se da naturalmente es más fácil, y es lo que está pasando. Por supuesto, ayuda que nos esté yendo muy bien, que la gente se ría.

—Me imagino que están contentos, entonces...

—Me encanta la obra, la disfrutamos. Esperábamos que fuera un éxito, pero que también el grupo fuera unido, y eso se está dando. Cenamos en el teatro, o salimos a comer con nuestras familias. Además, en el escenario nos divertimos y divertimos mucho a la gente.

—Encarnás a un presidente que intenta ir por el buen camino, lo político está presente en la obra. Ahora, ¿cómo ves la situación actual del país?

—La verdad que mucho mejor, más serio, transparente, tranquilo y menos soberbio, con funcionarios que dan la cara y responden las preguntas. Se transparentaron las estadísticas y el sinceramiento lo pagamos todos, in­cluso el propio Gobierno. Económica y socialmente estamos mal, pero de a poco siento que se está haciendo todo para estar mejor. Hay un aire nuevo.

—Durante más de 30 años hiciste una carrera más que interesante...

— Gracias a Dios, tuve reconocimientos no solo personales, sino también por los trabajos en los que estuve. Gané dos Martín Fierro y dos Estrella de Mar.

—¿Qué balance hacés de tu trayectoria?

—Estoy muy contento, empecé a los 18 años hasta que me tocó entrar en La familia Benvenuto. Firmé por tres programas y me quedé cinco años, hasta me dio un Martín Fierro. Son 35 años que me regalaron muchas alegrías, me gusta lo que hago y lo disfruto.

—¿Ya tenés planes para 2017?

—Sigo con mi programa en Canal 9, Hoy ganás vos, para el que viajo todos los domingos porque se hace en vivo. Tengo otro proyecto teatral para junio, otro en televisión para abril y una película en octubre de la que no quiero contar nada porque aún falta. Empezó muy positivo.

—No te quiero amargar lo que va del año, pero dicen que Benjamín Vicuña rompió tu inodoro favorito…

—Es mentira eso chicos (risas). Qué barbaridad. No quiero hablar de ellos (en referencia al actor chileno y su pareja, Eugenia “China” Suárez), por­que no les gusta.