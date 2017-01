Guido Zaffora, el cronista del momento

Dio sus primeros pasos como actor para luego dedicarse al periodismo de espectáculos. Con sus trabajos en radio y televisión, hoy goza de un fructífero presente

Nacido en Rosario, Guido Zaffora desde chico soñaba con ser periodista y, mientras cursaba sus estudios en la escuela primaria, fundó su propia revista gráfica donde relataba todo lo que acontecía en el curso. Años después, a los 17, con el absoluto apoyo de su familia decidió radicarse en Buenos Aires para seguir su vocación.

Una vez instalado en la ciudad de la furia, comenzó a trabajar en diferentes producciones sobre los escenarios teatrales. Sin embargo, decidió cambiar de rumbo y dio sus primeros pasos en el universo de la comunicación, a través de un programa de radio dedicado a la comedia musical.

Tiempo después, surgieron otras posibilidades en la pantalla chica. Fue entonces cuando participó de El pueblo quiere saber, el programa conducido por Lucho Avilés, y luego formó parte de BDV con Ángel de Brito. El esfuerzo y la dedicación de Guido lograron que fuera contratado por Ideas del Sur para trabajar como movilero de Este es el show y Viva la tarde. De esta manera, cosechó un reconocido lugar como periodista de la farándula argentina

En la actualidad, forma parte del plantel estable de Infama, el magazine de espectáculos conducido por Pía Shaw y Denise Dumas que realiza la cobertura del minuto a minuto de las noticias mediáticas del momento. También trae las novedades de las temporadas teatrales de Mar del Plata, Córdoba y otros destinos turísticos.

Durante una entrevista íntima con este medio, Guido Zaffora se expresó sobre la inserción en el periodismo, el tránsito en los medios y los proyectos para 2017.

—¿Qué mirada tenés sobre la farándula artística actual?

—Considero que está lleno de talentos y gente muy preparada, que estudia, se destaca y, lo más importante, que no se queda dormida. Como en todos lados tenemos una parte mediática, lo que algunos llaman “el chimento” y, por otro, están los actores, actrices, cantantes y bailarines, que se esfuerzan día a día.

Tengo una mirada muy positiva porque considero que tenemos un universo potente en cuanto a lo artístico en nuestro país. Además, somos grandes exportadores de talento, y a los hechos me remito: Elena Roger, Leonardo Sbaraglia y Ricardo Darín triunfan en el exterior. No solo los que están delante de la pantalla, sino también los guionistas, directores y todos aquellos que no se ven son talentosos. La Argentina es un país que tiene con qué desarrollarse para darse a conocer con respecto al arte.

—En el camino transitado hasta el momento, ¿con qué fortalezas y debilidades te encontraste?

—Miles. Este año empiezo mis días a las 5 de la mañana porque hago un programa radiofónico de 6 a 9. Implica un pequeño esfuerzo levantarme tan temprano. Es todo un tema, pero cuando uno disfruta lo que hace no hay con qué darle. Por otro lado, nunca dejás de trabajar, porque tenés que estar atento a la noticia, a lo que pasa. Hay que informarse y permanecer con las antenitas bien para arriba.

Por otro lado, las fortalezas son gratificantes, como el reconocimiento de la gente, el de los colegas y el propio. Reconozco que elegí a la profesión y ella también me eligió a mí. Es como un romance eterno que tenemos. Amo mi trabajo, mi carrera y desde que tengo uso de razón soy periodista.

Me encanta saber de los demás, tengo curiosidad por conocer qué es lo que pasa y tener las primicias de último momento. No solamente lo que sucede cerca mío, sino también en otros lugares.

Siempre estudié y me preparé porque es una carrera a la que le tengo mucho respeto. El periodismo tiene una magia que no puede compararse con nada y tiene aristas muy interesantes para poder crear. Es esto es lo que más me gusta.

Los nuevos horizontes

Después de su trabajo como movilero en diferentes producciones de Ideas del Sur, Guido Zaffora culminó un ciclo exitoso e inició otro en un canal diferente.

Sucedió que el periodista fue contratado para formar parte de Infama, junto con Pía Shaw, Denise Dumas, Sofía Macaggi, Guillermo Pardini, David Kavlin, Cora de Barbieri y Luis Ventura.