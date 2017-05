Imputaron a Rocío Oliva por amenazar a Dalma y Gianinna Maradona

El abogado de las hijas de Diego Armando Maradona había presentado unos audios en la Justicia, y finalmente Rocío Oliva fue imputada por amenazar de muerte a Dalma y a Gianinna

Maradona. Ahora, el Juzgado de la doctora Sandra Belloso dictaminó la perimetral por 100 metros durante 90 días.

Oliva llegó al país hace unos días y dijo: “Esos audios son mi respuesta a agresiones. Yo no hice una denuncia cuando ella (por Gianinna) me dijo que me iba a desfigurar la cara”.

