Jimena Barón dio detalles de su relación con Delpo en la mesa de Mirtha

Jimena Barón estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, habló de su participación en Quiero vivir a tu lado y vivió un momento incómodo al contestar algunas preguntas sobre su relación con Juan Martín del Potro

La conversación sobre su vínculo con Delpo comenzó cuando Mirtha se refirió a un paseo que Jimena hizo por Tandil junto al tenista. Ese dato se conoció a partir de una foto en la que se puede ver a la pareja, y que hizo pública una mujer que los fotografió. Según Barón, era "una señora con cara de inocente" que "hizo una actuación de que estaba perdida" para aprovechar la situación y hacer de paparazzi.

Al ser consultada por Mirtha Legrand, Jimena se mostró muy sincera, aunque bastante incómoda, al dar detalles de su noviazgo. "Juan Martín nos está viendo ahora. Me dijo que me relaje y haga lo que quiera. no estoy relajada, mi amor", le dijo por cámara la actriz al tenista.

"Yo lo conozco desde el 2011 y siento que ahora él está pagando platos rotos de mi relación anterior porque me lastimaron mucho y todavía me estoy enderezando, pero siento cosas muy lindas por él", expresó.