Sofía Pachano: “Cocineros argentinos no se reemplaza con otro programa de otro canal”

Sofía Pachano será Patty Di Marco desde el 20 de junio en School of Rock, obra protagonizada por Agustín Aristaran y Ángela Leiva en roles centrales. Para conocer más detalles de su trabajo en la obra y su presente, hablamos en exclusiva con Pachano.

—Contame un poco de esta locura, ¿cómo es sumarte a School of Rock?

—Es una locura, es una de las apuestas más grandes que se están haciendo en este momento en la Calle Corrientes y la realidad es que ser parte de una producción tan grande es un privilegio, no es joda.

—Además con esta marquesina inmensa.

—Creo que recién caí cuando vi mi cara en la puerta, no recuerdo haber visto algo así, el señor Carlos Rottemberg dijo que nunca hubo una así en la historia del teatro de Buenos Aires, o sea, no es menor que estemos haciendo historia con la marquesina más grande. Es un honor, por lo menos para mí, estar acá, tener trabajo de lo que nos gusta.

—Es un momento complicado y la obra habla también un poco de resistir, de cuestionar...

—La resiliencia, de seguir por nuestros sueños, el protagonista tiene un poco de eso, y mi personaje, Patty, que es la mala, lo considera un vago y le dice que no tiene edad para eso. Pero para mí nunca es así, a veces simplemente no encontraste en dónde, y él demuestra, por ejemplo, que era un buen profesor de niños, aunque haya hecho todo mal hasta que lo demostró, hasta llegar a hacerlo. Y la realidad es que tiene un hermoso mensaje.

—Vos has transitado varios rubros, y seguís soñando…

—Sí, por ahí me ven transitando, teniendo muchas facetas, porque es lo que me gusta, no me gusta quedarme quieta o estar encasillada en una sola cosa, creo que el movimiento siempre es enriquecedor. Voy a estar de un lado para el otro y espero hacerlo así siempre. No me da mucho miedo el movimiento, pasar de conducir al teatro, de irme a otro lado, de bailar, de moverme.

—¿En alguno te sentís cómoda?

—En el musical me siento muy cómoda, me gusta mucho hacer musical, lo disfruto, es un género que me encanta verlo. Me parece que es de las cosas más difíciles para hacer, porque justo en este nosotros los adultos no, pero tenés que hacer las cosas muy bien, todo, entonces creo que es uno de los que más me gusta hacer, que no es que no me gusta hacer lo otro, eh.

—¿Hay algún musical que te gustaría hacer?

—No, estuve viendo, charlando el otro día con Marcelo Caballero, que me dirigió el año pasado en Somos nosotros, y dirige School of Rock y Legalmente rubia, y hablábamos a ver qué podemos hacer.

—¿Qué recuerdo tenías de la película?

—Era fan, tenía el DVD, debe estar en algún lado, era muy fan, estaba enamorada del baterista, había quedado para la vez anterior que se iba a hacer, por la pandemia se paró y ahora volví a audicionar y quedé.

—¿Cuál es el principal desafío?

—La cantidad de funciones, son muchas, es una responsabilidad bastante grande como intérprete. Pero soy bastante constante, me cuido, no me han tenido que reemplazar, me gusta y soy responsable con eso.

—¿Con la cocina seguís?

—Siempre, con Recetas en papelitos, también, mi libro, siempre presentándolo.

—¿Te gustaría volver a la tele?

—Sí, siempre que me llamen, voy a estar, y más con la cocina, pero es difícil autoproducirse, más fácil en teatro, en la tele más complejo, pero sí me encantaría. Disfruté mucho la experiencia de Cocineros.

—¿Con el programa sentiste por primera vez lo federal de la Televisión Pública?

—Sí, por supuesto, fue hermoso, más allá que lo sentí en el teatro de giras, lo volví a sentir con Cocineros. Los sabores, las hornallas, la sabiduría de cada provincia de este país maravilloso, del norte al sur, de este a oeste, somos tan diferentes que a mí me permitió enriquecerme mucho, ni hablar de la conducción, que aprendí mucho.

—¿Qué sentiste con la cancelación del programa?

—Me puse triste, tengo muchos amigos ahí, Luciano García, pastelero y casi conductor de Cocineros argentinos, un gran amigo mío, que me llevé luego de conocerlo ese año; Madame Papin (Mónica Borda); Gladys Olazar; gente de vestuario; gente detrás de cámara, algo que se perdió, lo están repitiendo y lo podrían estar haciendo. Ojalá que en algún momento vuelva porque es un programa cultural y gastronómico que no había otro igual, no es que se reemplaza con otro programa de otro canal.