Johnny Depp sigue ganando enemigos

El guionista de las primeras cuatro películas de Piratas del Caribe contó que el actor no quiso tener una villana en el filme que se estrena el jueves

Este jueves Disney estrena Piratas del Caribe 5: La venganza de Salazar, que tendrá como villano al gran actor español Javier Bardem en el papel del antagonista de Jack Sparrow, el pirata que encarna Johnny Depp. Sin embargo, la historia original que iban a contar los directores Joachim Rønning y Espen Sandberg era muy distinta.

El guionista Terry Rossio, quien escribió las primeras cuatro cintas de la exitosa saga, tenía una idea muy diferente cuando le presentó el libreto a los ejecutivos de The Walt Disney Company. Rossio había escrito un guión llamado Death men tell no tales (Los hombres muertos no cuentan cuentos), pero Depp le bajó el pulgar. “Mi versión fue descartada porque a Johnny Depp le parecía mal contar con una mujer como villana, ya que, según él, sería algo muy similar a Dark shadows (Sombras tenebrosas) que también tenía a una antagonista femenina”, expresó el escritor. De esta manera, el protagonista habría rechazado el primer esbozo porque la gran villana era una mujer, algo similar a la olvidable película de 2012 dirigida por Tim Burton.

De hecho, según Rossio, el actor de El joven manos de tijera y Alicia en el país de las maravillas estuvo a punto de bajarse de la ficción, pero fue el guionista quien finalmente cedió y dejó la superproducción .

Luego de estas declaraciones nuevamente se pone bajo la lupa la actitud del intérprete, quien no quedó muy bien parado ante la opinión pública luego del divorcio con Amber Heard bajo la acusación de violencia de género, y la publicación de un video en el que se lo vio tratando de manera muy reprochable a su exesposa.

De todas maneras, la presencia femenina en la nueva aventura marítima está garantizada con las actuaciones de Keira Knigthley (Elizabeth Swann) y la británica Kaya Scodelario (Karyna Smith).