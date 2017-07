La hija de la Tota Santillán brindó detalles de su internación

Tras su detención y posterior derivación a un neuropsiquiátrico, la salud de Daniel “la Tota” Santillán se convirtió en un tema delicado, que preocupó a la farándula vernácula. Si bien no trascendieron muchos detalles de la internación, su hija Daniela brindó ayer pormenores sobre el estado actual del conductor.

“Estuve el viernes con él y no estaba muy bien, no quería tomar la medicación, se quería ir. Es más, cuando me recibió estaba con el bolso preparado”, comentó. “Yo estaba en su habitación y lo convencieron para que se fuera a bañar. Cuando entró al baño, salí corriendo, porque él no quería que nos fuéramos. Quería irse, fue muy agotador”, agregó.

Luego, Daniela reconoció que se sintió aliviada al enterarse de que había comenzado a tomar la medicación: “Hoy Roberto (Casorla Yalet, su abogado) fue a hablar con él para convencerlo de que se tiene que quedar, que sea obediente, que tome la medicación y, gracias a eso, hoy llamé y me dijeron que ya había empezado a tomarla”, concluyó.