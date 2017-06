¿La segunda temporada de Stranger things decepcionará?

Shawn Levy, uno de los productores y directores de la serie de Netflix,que fue furor en 2016, avisó que los fanáticos de la ficción podrían desencantarse con el nuevo envío debido a un cambio en el tono del relato

Aunque aún falta bastante para el 31 de octubre, los seriéfilos están expectantes a cada novedad que surja sobre la producción de Netflix. En este caso, el que habló sobre la ficción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer es uno de los productores y director de dos capítulos en cada temporada, el canadiense Shawn Levy, quien sorprendió con sus comentarios.

“Ayer estaba sentado con los hermanos Duffer en la sala de edición y todos coincidimos en que lo que estamos haciendo es definitivamente más oscuro que el año pasado. Espero que todos estén de acuerdo con esto, porque las amenazas que van a caer al pueblo de Hawkins y a nuestros personajes son más grandes y terroríficas. Quienes hayan sentido que la primera temporada era demasiado atemorizante van a saltar de miedo con la segunda. Es cinematográfica y presupuestariamente más ambiciosa”, comentó Levy, quien brindó detalles sobre la tónica que tendrá la historia protagonizada por Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Hopper) y el grupo de púberes más carismático de los últimos tiempos, liderado por Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas) y Noah Schnapp (Will). El realizador, que además llevó adelante las tres cintas de Una noche en el museo, indicó que “vamos a hacer cosas que pueden llegar a decepcionar al público. Por ejemplo, algo que me preguntan siempre es si Barb sigue viva. No vamos a dar respuestas que los fanáticos quieran escuchar. Vamos a seguir los instintos de los Duffer, los que dicen cuál es el camino correcto de la historia”, aseguró.

Pero a no desesperar ni deprimirse: el próximo día de Halloween, cuando el gigante del streaming publique los nueve capítulos que compondrán la segunda temporada, las reminiscencias a lo mejor del cine y la televisión de la década del 80 seguirán vigentes. Así lo expresó Levy: “Veo cortes y versiones de episodios, con la música, los efectos y la edición completa, y sé que el alma sigue ahí. El espíritu que hizo de este show algo tan especial está, y no se perdió el rumbo. Hay muchas series que van perdiendo el alma, y me alegra verla presente en Stranger things”.

El joven que se siente odiado

Pese a que el mundo está rendido a los pies de él y de sus amigos, el actor Caleb McLaughin, que interpreta a Lucas, cree que su personaje fue el más odiado por el público. “Al principio todo el mundo me detestaba de alguna manera, porque fui desagradable con Eleven. Pero yo no maté a nadie. Ella daba palizas a la gente y esas cosas. Entiendo por qué: querían matarla. Estaba tratando de ayudar a mis amigos y de encontrar a Will . Por supuesto, el tipo que es sensato se lleva las culpas”, reflexionó la joven estrella, que junto a sus amigos se metió en el corazón de los fanáticos.