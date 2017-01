La temporada de Mar del Plata y Villa Carlos Paz tiene a sus favoritos

Se dieron a conocer los números parciales de las obras que lideran en las dos plazas teatrales más importantes de la Argentina

Si bien los números no son definitivos, porque la temporada teatral recién comienza, sirven de marco para que la competencia por saber quién lidera Villa Carlos Paz y Mar del Plata en 2017 se encienda.

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) difundió los números correspondientes a la semana del 9 al 15 de enero, a poco de haber comenzado la temporada en las dos plazas teatrales más convocantes.

Según los números de la Asociación, en Mar del Plata el primer puesto es para El otro lado de la cama, de Nico aVázquez, con seis funciones.“Es una obra que al leerla ya te dan ganas de hacerla, y eso es algo que no sucede todo el tiempo. Surge un instinto que te dice que aceptes. Yo la leí en 40 minutos, e inmediatamente lo llamé a Nico y le dije que me sumaba”, le comentaba a este medio Benjamín Rojas, uno de sus protagonistas. “Yo siento un placer enorme en hacer comedia y hacer reír, es algo que no se da mucho y resulta difícil. Uno escucha críticas lindas, y eso está realmente bueno”, agregó al respecto.

En segundo lugar, se encuentra la obra de Lizy Tagliani, Liberate, que contó con la misma cantidad de funciones que la de Nico Vázquez. Luego, le siguen Casa Valentina, con producción de Javier Faroni y Carlos Rottemberg, y en cuarto y quinto lugar, Coco Sily, con La Súper Cátedra del Macho, y Bajo Terapia, respectivamente.

En tierras cordobesas y con amplio margen, Mahatma, de Flavio Mendoza, lidera con doce funciones, seguida por Abracadabra y Sálvese quien pueda, con la misma cantidad de funciones cada obra. El cuarto lugar lo ocupa El Quilombero, seguido por Los Corruptelli, con producción de Gustavo Sofovich y dirección de José María Muscari; ambos espectáculos con nueve funciones.