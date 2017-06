Magui Bravi: “Es difícil entablar una relación normal”

La bailarina, que fue vinculada con Adrián Suar, aseguró que no está en pareja y que su trabajo le “juega en contra” al iniciar un noviazgo. Además habló sobre su presente laboral en Bollywood, la nueva puesta en escena de José María Muscari, y de Acaloradas, la obra que protagoniza

Desde su niñez, Magdalena Bravi estudió danzas en diferentes academias. Al finalizar el secundario, continuó con su formación artística, pero además se recibió de azafata y comenzó a trabajar en una aerolínea de nuestro país.

Durante un vuelo, un amigo le avisó que se abría un casting para un reality show. Se trataba nada más y nada menos que del certamen de baile de ShowMatch. La modelo quedó seleccionada y ganó después de 5 meses de competir contra otros bailarines. Así, ingresó a los medios por la puerta grande, y fue una de las figuras más importantes de Bailando por un sueño. Gracias a esta participación, inició su carrera tanto en teatro como en la televisión argentina.

En la actualidad es la coreógrafa de Bollywood, la nueva producción de José María Muscari y también forma parte de Acaloradas, la pieza en la que comparte elenco junto a Patricia Echegoyen, Emilia Mazer y Victoria Onetto. Por otro lado, cuan­do no está en el teatro es la conductora de Clave Argentina, un magazine semanal dedicado al turismo en el país.

En una entrevista con diario Hoy, la bailarina habló de su inquietante y misteriosa situación sentimental, así como también se refirió a su paso por el quirófano y compartió sus secretos para estar siempre en forma.

—¿Qué podés contarnos de Bollywood?

—Hay cincuenta talentos sobre el escenario, se incluyen muchos ritmos en escena. Vamos a explorar el mundo hindú y un montón de otras cosas. La obra refleja la visión de José María Muscari sobre algunos temas particulares. Creo que va a ser la obra del año, junto con Acaloradas, obviamente.

—¿A qué se debió la decisión de mantenerte por fuera de los escándalos mediáticos y adoptar un bajo perfil?

—Intento lograrlo, aunque no siempre fue así. Cuando recién empecé en Bailando por un sueño, por el formato televisivo, tenía que tener un perfil más mediático. Ahora, decidí cambiarlo y así me siento mucho más cómoda. Pienso que no necesito ninguna otra cosa y que me va bien ahora, después de haber optado por este camino.

—¿Los compromisos laborales te complican al iniciar una relación afectiva?

—Mi trabajo me juega un poco en contra, porque no estoy nunca. Entonces, es difícil entablar una relación normal. Tengo muchos viajes, vivo a deshoras, el teatro termina tarde, entre otras complicaciones. Me ha pasado que algún exnovio me reclamara que nunca podíamos cenar en horarios normales, no teníamos una vida de pareja tan tradicional, porque vivo viajando y no puedo llevar una rutina común y corriente.

—¿Cuál es tu situación sentimental?

—Qué pregunta difícil. Se puede decir que no estoy de novia, pero me encuentro muy bien, y nada más.

—¿Le das importancia a la imagen?

—Tengo entrenamientos propios, porque viajo por el programa de turismo. Cuido la piel de mi rostro porque uso mucho maquillaje, entonces por las mañanas y las noches me hago una limpieza profunda. También uso buenas cremas, para tener la piel siempre linda. Los cuatro consejos de belleza que me acompañan sin exepción son: tomar mucha agua, no beber alcohol, no fumar y no saltear ninguna comida. Sigo estos tips desde muy chica y hacen que me sienta bien.

—¿A qué se debió tu intervención quirúrgica?

—La operación (rinoplastia) fue porque quería hacerme un cambio, pero me daba miedo y, entonces, no me decidía. En un momento dado realicé una consulta con un médico, hice los estudios correspondientes, en uno de los resultados salió que tenía una falla respiratoria y esto fue la última razón que me faltaba para terminar de decidirme.

—¿Tenés algún proyecto pendiente?

—Si, me gustaría hacer cine algún día, pero hasta el momento no surgió ninguna propuesta.

Crónica de un romance sin anunciar

En los últimos meses, Magui Bravi se convirtió en una de las figuras más nombradas de la farándula, porque, durante este verano, se deslizaron ciertos rumores que indicaban que estaría manteniendo un incipiente romance con Adrián Suar.

La pasión habría nacido a fines de 2016 (momento en que Suar se separó de Griselda Siciliani) y los supuestos tortolitos habrían mantenido las primeras citas en el hotel Faena. Además, se sostuvo que disfrutaron de un viaje al exterior, cuyo destino aún es una incógnita. Si bien el affaire no fue confirmado por ninguno de sus protagonistas, algunos indicios señalarían que solo es una cuestión de tiempo.

Recientemente, Magui publicó en su cuenta de Instagram la foto de una sombra en la que se la puede apreciar junto a un hombre con un perfil similar al del “Chueco”. Además, ella escribió “NOS” como epígrafe y la tan mentada imagen recibió más de mil likes. ¿Se tratará de Adrián Suar?.