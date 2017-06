Mensajes polémicos y supuesta infidelidad

La filtración de unos escandalosos chats entre Diego Latorre y Natacha Jaitt se convirtió en la comidilla de la farándula. Por su parte, Yanina, esposa del exfutbolista, aseguró: “En mi casa está todo normal”

En la mañana del lunes Fabián Doman anticipaba en su programa el escándalo del mo­mento. El conductor se hacía eco de la aparición de unos polémicos chats entre el exfutbolista Diego Latorre y Natacha Jaitt.

En los mensajes, Latorre invitaba a Jaitt a tener un encuentro sexual, que aparentemente se habría concretado (luego se difundieron unas imágenes capturadas de un video, en donde aparece un hombre muy parecido al deportista junto a la actriz y conductora radial). Además, le pedía que a la cita llevara un consolador. Una vez que se hicieron públicos los mensajes, todo el mundo buscó la palabra de Yanina Latorre, esposa y madre de los dos hijos del exjugador.

Con la noticia esparciéndose como pólvora, la panelista utilizó el aire de Los ángeles de la mañana para hablar del escándalo: “Tengo una personalidad complicada. Siempre suelo hablar. Hablo cuando hago algo y me hago cargo. Como no hice nada, que hablen los protagonistas”, arrojó la rubia.

Luego, siguió, con la ironía que la caracteriza: “Entiendo que es un daño hacia mí, les mando un besito. Estoy tranquila, de verdad. No me busquen porque no voy a hablar”, arrojó mientras rompía en llanto y el ciclo llegaba a su fin.

Por su parte, Natacha utilizó las redes sociales para decir que no iba a dar declaraciones sobre un tema que ella no dio a conocer: “Jamás se filtró nada mío, nunca. Así que ha­blaré en caso de que sea necesario, por los hijos”, aseguró desligándose del tema.

Tras la repercusión del hecho, Diego Latorre decidió salir a dar declaraciones para calmar las aguas. “El tema lo está llevando adelante Mauricio D’Alessandro y su mujer, Mariana Gallegos. Yo me desmarco porque no tengo nada que ver, no entiendo lo que ha sucedido”, dijo el exfutbolista y agregó: “Con Yanina está todo normal, no pasa nada. Duele porque hay hijos de por medio, pero sabemos que son las consecuencias de nuestros trabajos”.

“En mi casa está todo normal. Diego, mis hijos y yo somos una familia. Él no se fue de casa y no lo eché. Todo lo que dicen de mí es mentira, mantuvimos anoche la cabeza fría”, aportó luego Yanina en una charla que mantuvo con el periodista Rodrigo Lussich. “Entiendo que me peguen, siempre pasa con estas cosas. Lo que quiero aclarar, para las que me dicen que todo vuelve, es que yo jamás me alegro de la desgracia ajena. Doy información de mi laburo y hablo cuando todo está mediatizado”, concluyó.