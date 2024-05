Santiago Otero Ramos: “Pienso en la cultura como la posibilidad de tener un país mejor”

El 20 de junio llega al teatro Gran Rex School of rock, ­protagonizada por Agustín Aristarán y Ángela Leiva, con la participación de Santiago Otero Ramos como Ned Schneebly, el mejor amigo de aventuras rockeras en la juventud de Dewey (Aristarán). Con él hablamos en exclusiva sobre este proyecto, pero también acerca de qué opina sobre el actual momento con los ataques a la cultura.

—Te toca, una vez más, trabajar en vacaciones de invierno para toda la familia, lo hiciste con El hombre que perdió su sombra y ahora con School of rock...

—Es un espectáculo un poquito más amplio y volver a hacer la doble función con lo que es el proyecto y con las cosas que uno va viendo, muy entusiasmado y muy ansioso y con ganas de arrancar.

—¿Habías visto el musical o viste la película?

—Vi la película cuando salió en su momento y me encantó. El musical lo vi por una grabación de estas que aparecen por ahí y lo vi, pero lo vi antes de hacer el casting para ver de qué iba, y ahora saber que va a haber, por ejemplo, tres elencos de niños que tocan, cantan, actúan y bailan es una locura. Que haya esta calidad artística a esa temprana edad en este país a mí me pareció increíble, qué bueno que esté pasando esto acá y que uno pueda tener tres elencos de niños que puedan hacer todo eso, en este país, que también tiene que ver con la gente que está atrás de todo, los cuatro productores más importantes de la Argentina, así que muy prometedor todo, la verdad, en este plan, disfrutando.

—La cultura está viviendo un momento complicado. Vos tenés esta oportunidad hermosa, pero ¿cómo se vive también todo?

—Personalmente, agradecido de poder estar en este lugar, pero colectivamente muy triste, porque así como hoy me toca a mí estar acá, podría estar del otro lado y por eso digo agradecido, porque en esta situación hay que agradecerlo, pero es muy doloroso y, más allá de mi situación personal, me pasa que uno quiere que tu compañero de casting, si no queda en esta, que quede en la otra, que le vaya bien porque vemos en el otro oportunidad y no riesgo, porque hay gente, como yo, que piensa en la cultura y en la educación como la posibilidad de tener un país mejor.