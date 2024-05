Observados ya tiene fecha de estreno

New Line Cinema presenta Observados, que se estrenará en cines de Argentina el 6 de junio de 2024 y será distribuida por Warner Bros Pictures.

Observados es la nueva producción del maestro del suspenso M. Night Shyamalan, está escrita y dirigida por Ishana Night Shyamalan y basada en la novela de A. M. Shine. La película sigue a Mina, una artista de 28 años que queda varada en un extenso bosque virgen en el oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por criaturas misteriosas cada noche. No puedes verlos, pero ellos ven todo.

Los protagonistas son Dakota Fanning (Ripley, Once upon a time in Hollywood, Ocean’s Eight), Georgina Campbell (Barbarian, Suspicion), Oliver Finnegan (Creeped out, Outlander) y Olwen Fouere (The Northman, The tourist). La película está producida por M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan y Nimitt Mankad.

Los productores ejecutivos son Jo Homewood y Stephen Dembitzer. Junto al escritor y director Shyamalan detrás de cámara se encuentran el director de fotografía Eli Arenson (Lamb, Hospitality), la diseñadora de producción Ferdia Murphy (Lola, Finding you), el editor Job ter Burg (Benedetta, Elle) y el diseñador de vestuario Frank Gallacher (Sebastian, Aftersun). La música es de Abel Korzeniowski (Till, The nun).