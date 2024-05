Ángela Torres: “Es el personaje más difícil que me tocó”

Rent, el clásico del teatro musical que vuelve con dirección de Fernando Dente, está protagonizado por un gran elenco en el que Ángela Torres se destaca. Con ella hablamos sobre su participación y su vuelta a la actuación.

—Hace un tiempo decías “ya no quiero actuar”, “quiero dedicarme a la música”, y ahora estás con este proyecto...

—Soy una trucha, el tema es que la comedia musical es medio mi debilidad, mi primer amor y es el lugar donde más feliz soy. Me pasa esto de verdad, estoy allá arriba y estoy en una burbuja, que para mí es Disney, y es relindo, tengo un privilegio enorme como de entender que hay un espacio en el que soy plenamente feliz y es haciendo esta obra, y es hoy, me toca esta obra. Así que nada, muy, muy orgullosa también de ser parte de esta historia. Siento que es reimportante hoy en día estar haciendo esto y siento una responsabilidad grande de este personaje, creo que es como el personaje más difícil que me tocó hacer en mi vida. Pero trabajé mucho, me esforcé mucho, vengo entrenando un montón para cargarme este proyecto al hombro. Entonces, estoy como contenta, orgullosa.

—¿Qué te pasa cuando vas caminando por la calle y ves tu nombre así grandote y esa marquesina gigante?

—Es la primera vez que me toca protagonizar un musical, y si pienso en la Ángela que tenía 11 años, que estrenó en este mismo teatro La novicia rebelde, digo, era como un sueño mío, sin dudas. Viste que a veces uno tiende a minimizar el presente de uno, pero estoy intentando no hacer eso. Como siempre, en la vorágine loca del mundo, uno está como “quie­ro más”, corriendo atrás y la verdad que estoy, como te digo, viviendo este proyecto como muy presente y muy feliz. Y como que veo desde el Obelisco que se ve el cartel y digo: “¡Wow, loco, increíble!”. Aparte de esta obra, que es icónica. Es algo que viene de hace años y que se conoce en todo el mundo, se hizo en todas partes del mundo. Y me toca este personaje que atravesó generaciones y que es un personaje conocido mundialmente, hoy en mi país me toca representarlo a mí, así que, nada, es un flash.

—¿Cuál es el principal desafío de Mimi?

—Creo que el principal desafío es dejar el corazón en cada función, me doy cuenta de que en cada ensayo, desde que estábamos en la sala donde ensayábamos, era ponerle el cuerpo y poner el alma. Es un personaje que me atraviesa desde la cabeza, es un personaje que atraviesa desde el pecho, entonces hay que estar preparado emocionalmente para eso. De hecho, los primeros ensayos nos agarraban ataques de llantos imparables, donde teníamos que parar, no porque la obra sea triste, sino porque la obra te mueve la obra, te hace cuestionarte, te atraviesa. Yo no voy a ser la misma después de haberla hecho, creo que ese es el desafío que de verdad abrimos el corazón. Abrimos como una cajita ahí adentro que todos los personajes te proponen eso y te dan esa posibilidad. Además de que esta música te lleva, te lleva sola, eso es re loco porque se volvió de alguna manera hasta fácil de encontrar a los personajes y fácil de interpretarlos, porque la música es tan hermosa y es tan clara en lo que cuenta que de alguna manera va sola.

—¿Qué te pasó cuando conociste a los compañeros?

—Tenía vértigo y la verdad que bueno, Pablo Turturiello, que es mi amor en la obra, Roger, es muy talentoso y muy responsable y es como una de las primeras veces que me pasó de tener un compañero que me ponga la vara alta. Y estábamos en la primera semana de ensayos y se sabía la obra entera, todas las canciones, estaba él pasando sus canciones solo y ya las interpretaba como si lo estuviera haciendo hacía años. En­tonces, terminó siendo un motor muy grande eso para mí, como que tengo que estar a la altura de este chabón.

Yo estoy enamorada de mis compañeros, los miro embobada a todos, siento que todos son el personaje, me pasa eso genuinamente, entonces siento mucho orgullo de estar a la cabeza de gente tan talentosa. Con Fer hemos trabajado varias veces juntos, y ya fue mi director en el Tabarís cuando yo tenía 17 años, haciendo una obra que se llamaba Criatura emocional, que era una obra de monólogos y ya me había encantado esa experiencia con él. Pero es un gran, gran director, de mis favoritos, de verdad, o sea, él ha atravesado esto como actor y él sabe lo que nos pasa. A la primera semana de ensayos, a la segunda, tres días antes de frenar. Es superclaro en lo que pide, te acompaña con el cuerpo, es un gran director y además es muy amable, es como muy compañero. Posta que también muero de amor por él y aprendo mucho con él, así que está buenísimo.

—¿Cómo estás combinando la creación musical y la obra?

—Rebién, porque justo estoy haciendo mi primer disco. Entonces, estoy en un momento... metida dentro del estudio, durante los ensayos estuve yendo dos veces por semana al estudio, nada más. Cuando salía de los ensayos, que te digo, salgo destrozada, terminamos tarde y cantamos muchas horas, entonces mi voz también es un instrumento y también termina cansada. Así que tomándome todo con mucha calma, pero sin abandonarlo del todo. Aunque ahora que frenamos vuelvo a fondo durante toda la semana a meterle a mi disco para, recién ya llegando septiembre, poder empezar a mostrar todo. Me agarró en este momento donde eran compatibles las cosas, así que tuve suerte.