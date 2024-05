Anya Taylor-Joy desató su “furia” en Cannes antes del estreno de Furiosa

Una ovación de siete minutos es la que recibió Furiosa, de George Miller, con el protagónico de Anya Taylor-Joy, en el Festival de Cannes. La actriz, nacida en 1996 en Miami, pero que vivió hasta los seis años en la Argentina, mantiene un vínculo muy estrecho con nuestro país. Recientemente, en la presentación de la película en México, fue sorprendida con el regalo del periodista Agustín Eme, dulce de leche y los nuevos alfajores de una famosa firma marplatense, para ella fue un éxtasis. Como también, durante una charla con la prensa especializada en el mismo país, al ser consultada por Rana Fonk, quien moderaba el encuentro, sobre sus ganas de filmar en la Argentina, no dudó: “Me encantaría, quiero filmar en castellano”.

El jueves llega a los cines de todo el mundo Furiosa, la película que continúa la saga de Mad Max, una apocalíptica aventura iniciada en 1979 con Mel Gibson de protagonista, que vio renacer en 2015 con Charlize Theron el legado y que ahora tiene a Taylor-Joy y Chris Hemsworth como actores principales.

La rubia tiene solo 30 líneas de diálogo en toda la historia y fue un verdadero desafío físico para ella. Sobre su llegada al proyecto, dijo: “La primera cosa que vi fue Mad Max: fury road y me enamoré de inmediato. (...) Cuando me dieron el papel, empecé a ver todas las películas y estaba en los lugares a donde lo habían rodado. Entonces tenía esta cosa de magia”. Y sobre su vínculo con Miller, sumó: “Es totalmente su mundo y creo que más que cualquier otro director con quien trabajé, él pinta cada imagen”. Volviendo a que solo tiene 30 líneas de diálogo en Furiosa, “cuando empecé la película tenía miedo de lo silenciosa que ella es. Va a ser un salto de fe y no hay mejor persona que George Miller en una película de Mad Max para hacerlo, era el momento”.

Y, para finalizar, sobre el mensaje de empoderamiento femenino de Furiosa, agregó: “La resiliencia de que si cada vez que te aplastan te levantas de nuevo en algún momento vas a conquistar, y creo que eso es algo que las mujeres saben, y es lindo tenerlo en la pantalla”.

El cine está atravesando un momento complicado, en todo sentido, y en el país solo están funcionando grandes títulos o películas “evento”, tal como se las denominan. Actualmente, la taquilla está liderada por la nueva entrega de El planeta de los simios, seguida muy de cerca por la animada Garfield: fuera de casa, con el entrañable gato creado por Jim Davis. Furiosa es uno de los estrenos más esperados del año, por lo que seguramente peleará el primer lugar con su dosis de acción, adrenalina y el carisma y talento de Taylor-Joy.

¿Qué otras películas hizo la actriz?

Estamos todos hablando de Anya Taylor-Joy, una de las estrellas más fulgurantes de Hollywood, con una carrera en la que se ha permitido elegir roles fuera de lo común para una joven que podría haber dedicado su talento a producciones más comerciales y pasatistas.

Pero no, Taylor-Joy prefirió el riesgo y es así que logró cautivar a los miles de fanáticos y fanáticas de todo el mundo desde su primera actuación en La bruja, luego vendría la irregular Morgan, que aquí solo se editó en DVD, Barry y Fragmentado, que vino a presentar en 2016 al Argentina Comic-Con.

Allí, consultada sobre cómo era volver al país, dijo: “Groso, es tan especial poder compartirlo con mi familia, y estar en este país me encanta, además me quedo para vacaciones y compartir la película con mi familia es excelente”. Y, sobre sus roles fuertes y la preparación, sumaba: “Yo soy una mujer bastante complicada y eso ayuda, no tengo una manera de hacerlo, es como que conozco a mis personajes, desde que los leo los siento, me pongo en su piel, los entiendo y trato de pensar como ellos piensan, espero que esté funcionando”.

A Fragmentado le siguieron El secreto de Marrowbone, Purasangre, Glass, Playmobil: la película, Madame Curie, Emma, Los nuevos mutantes, El misterio de Soho, El hombre del Norte, El menú, Amsterdam, Super Mario Bros y Duna parte 2. Con Gambito de dama, en televisión, también sorprendió a las audiencias.