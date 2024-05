Come from away vuelve al escenario antes de presentarse en España

Desde el 24 de mayo, todos los viernes, sábados y domingos, en una breve temporada de solo 12 únicas semanas y antes de presentarse en España, volverá al teatro Maipo de Buenos Aires el multipremiado musical Come from away.

En un hecho histórico sin precedentes, la primera producción teatral musical argentina llega a España para presentar un musical exitoso de Broadway realizado y representado íntegramente por argentinos con un dream team de más de 30 artistas, que estrenarán en septiembre en el histórico teatro Marquina de Madrid. Pero, antes de hacer historia en Europa, estarán en la Argentina despidiéndose del público de Buenos Aires en el teatro Maipo.

El musical Come from away cuenta con la dirección de Carla Calabrese y la producción de The Stage Company, responsables de éxitos teatrales como El curioso incidente del perro a medianoche, Shrek, el musical y Consentimiento, entre muchos otros títulos. Come from away tiene un importante equipo de artistas y directores liderados por Calabrese como productora y directora general y fue distinguido en la Argentina con siete premios Hugo, dos premios Ace, 23 nominaciones a los premios Hugo al teatro musical y 13 nominaciones a los premios Ace, además, obtuvo siete nominaciones a los premios Tony, una nominación al Grammy 2017 y cuatro premios Olivier 2019.

Come from away cuenta la historia real de 7.000 pasajeros provenientes de todas partes del mundo que permanecieron varados durante cinco días en un lejano pueblo de Canadá, aterrizando inesperadamente en la isla de Gander, Newfoundland (Terranova), y cambiaron para siempre sus vidas, como también el universo de ese pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Sin saberlo, el pueblo de Gander fue protagonista de una historia real que conmovió al mundo.