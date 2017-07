Miss Bolivia revolucionó la mesa del domingo de Mirtha Legrand

La intérprete fue por primera vez al programa de la diva de los almuerzos y, con su despojada manera de mostrarse, conquistó a la Chiqui y a toda la audiencia

Paz Ferreyra, más conocida como Miss Bolivia, es una cantante, compositora, productora y DJ argentina, que fusiona varios estilos como la cumbia y el hip-hop, y cuyas letras contienen un fuerte contenido de denuncia. Por eso, llamó la atención que estuviera presente en la mesa del domingo de Mirtha Legrand. Primero, la diva le pidió a la artista de 41 años que describiera cómo había ido vestida. Miss Bolivia se paró y empezó a contar: “Estos zapatos y esta camisa me los compré en Once. La blusa es de una feria americana y estos anillos son del Barrio Chino y salen $50”, y coronó su desfachatez con una frase que suele repetir: “A la gilada, ni cabida”. Allí se llevó el aplauso de la mesa y el primer comentario de la Chiqui: “¡Muy bien! Y con mucho humor. Los del Once están encantados, felices”.

Luego hubo un momento de reflexión, cuando la cantante contó que está recién casada. “Me casé hace tres meses exactamente. Durante muchos años tuve novias, parejas, convivientes, concubinas, y hace un par de años me enamoré de un hombre. Es investigador del Conicet”, contó la intérprete de Tomate el palo, a lo que la conductora respondió: “No me digas. ¿Qué se produjo en tu vida?”. La respuesta de Miss Bolivia fue: “Nunca fui prejuiciosa ni tuve un totalitarismo. Siempre fui abierta al amor cuando era el momento”. Ante esta contestación, la Chiqui reflexionó: “En el pensamiento de la gente ha habido una evolución. Yo misma he cambiado. Estoy más abierta, tengo una apertura mental que antes no tenía. Poco a poco se va produciendo, y mi marido me ayudó mucho. Cuando me casé, me hablaban de una mujer que había quedado embarazada sin casarse y me parecía un horror y Daniel (Tinayre) me decía: pero, Chiquita, no hay que ser así, eso no es la vida, y me fue cambiando de a poco. Con los años se produce una apertura mental, ahora acepto todo. El cambio es mundial”.

Sin dudas, la presencia de Miss Bolivia trajo un soplo de aire fresco al programa, y la Legrand estuvo más que encantada con su presencia.