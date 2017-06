Netflix premia a los fanáticos de Sense8

Después de que la empresa conducida por Ted Sarandos diera de baja la ficción el pasado el 1º de junio, los fanáticos se sintieron devastados e hicieron saber su bronca en las redes sociales, ya que el final de la segunda temporada no le dio un cierre a la historia. Debido a esto, hubo varias reuniones de los popes del gigante del streaming y se decidió realizar un especial de dos horas.

Una de las hermanas que dirigen la historia, Lana Wachowski, escribió un mensaje para todos los aficionados: “Todas esas cartas, peticiones y deseos fervientes se levantaron como el sol para pelear por este show, que fue más allá de lo que todos esperaban. En este mundo es fácil empezar a creer que uno no puede hacer la diferencia; que cuando un gobierno, una empresa o una institución toma una decisión, es algo irrevocable; que el amor siempre es menos importante que la letra chica. Pero acá hay un regalo de parte de los fans que siempre voy a llevar en mi corazón y me demuestra que, si bien estas decisiones suelen ser irreversibles, esto no siempre es cierto”.

El especial llegará en 2018 y todos están felices.