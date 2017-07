¿Oasis regresa a los escenarios?

La cuenta oficial del grupo inglés publicó un nuevo videoclip para la canción Talk tonight y despertó los rumores de un posible retorno a la actividad

Los fanáticos de Oasis especulan con la posibilidad de volver a ver en un escenario a Liam y Noel Gallagher, líderes de la mítica formación inglesa.

Las versiones sobre un posible reencuentro comenzaron a circular luego de que publicaran en su canal oficial de YouTube un nuevo video para el tema Talk tonight, una canción de 1995, que apareció en el lado B del disco Some might say y luego en el compilado The masterplan de 1998. El video está ilustrado por el artista visual y productor de música electrónica Ste McGregor, y es un lyric video (audiovisual en el que se puede ver la letra mientras suena la canción).

Cabe recordar que la última vez que se oyeron rumores de reencuentro fue en la previa al festival One Love Manchester, que se organizó tras el atentado terrorista en el recital de Ariana Grande. Don’t look back in anger de Oasis fue el himno postataque que adoptaron tanto los fans como la comunidad artística. Sin embargo, Liam y Noel Gallagher participaron por separado: el primero lo hizo como solista arriba del escenario, el segundo donando las regalías de la canción a las familias de las víctimas.

A pesar de los rumores, el hecho es que, además de las constantes peleas públicas de los hermanos, la reunión de Oasis parece improbable. Liam presentará en octubre As you were, su disco solista, mientras que Noel está trabajando en su tercer proyecto individual y será el músico soporte en la gira de U2, que llegará en octubre a La Plata. Además, cuando Liam fue consultado por un fan sobre la posibilidad de asistir a un concierto de la banda liderada por Bono, que será teloneada por su hermano, aseguró: “Prefiero comer mi propia m… antes que escuchar a esos rockeros ricachones”. Contundente.