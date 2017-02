Parte de la identidad platense: Mostruo!

Es una de las formaciones musicales más emblemáticas de la escena rockera de la ciudad. A través de una entrevista con este medio, Kubilai Medina, uno de sus cantantes, relató las vicisitudes de los 13 años que llevan sobre los escenarios

Corría 2004 cuando cuatro músicos de la ciudad decidieron emprender una travesía juntos. Ellos son Lucas Finocchi (voz y guitarra), Luciano Mutinelli (coros y batería), Federico Mutinelli (bajo) y Kubilai Medina (voz y guitarra). Sumergidos en pleno movimiento independiente, estos chicos siempre supieron cómo escapar a los lugares comunes del indie. En 2014, Federico se fue del grupo, y llegó Gabriel Ricci para cubrir su lugar.

Los discos de esta banda (Grosso, 2006; Corto EP, 2007; La nueva gran cosa, 2008; Perfecto, 2011; Profunda desorganización, 2014; Wilco por Mostruo!, 2016) fueron valorados por la crítica nacional, siendo reconocidos por su propuesta musical constituida por géneros como rock, funk y blues.

El trabajo incansable de los cuatro integrantes, que no viven de la música pero sí para ella, hace que sus presentaciones sacudan los escenarios por medio de la energía creada por sus bellas y fuertes canciones.

Durante una charla íntima con este medio, Kubilai Medina, repasó la historia de la banda, la actualidad musical y sus otros proyectos laborales.

—-¿Cómo y bajo qué circunstancias nació Mostruo!?

—Mostruo! nació en 2004, por una urgencia de hacer música que teníamos con Luciano Mutinelli. Veníamos de tocar juntos en un proyecto que se había terminado y sin saber qué música íbamos a hacer, nos juntamos con Federico Mutinelli y Lucas Finocchi y enseguida empezaron a salir las canciones de lo que sería Grosso, nuestro primer disco.

—¿Cuáles son sus influencias musicales?

—Nuestras influencias son eclécticas, desde el rock fundacional argentino, hasta Prince y Michael Jackson, pasando por los Beatles y Wilco. De todo, somos gente que escuchamos mucha música.

—¿Qué es lo que no puede faltar en un show de la banda?

—En un show de Mostruo! no pueden faltar las ganas de tocar y prendernos fuego.

—¿Cuál es tu mirada de la actual escena musical?

—La escena musical actual es muy rica en el under, todo el tiempo hay bandas nuevas y buenas, de pibes y no tan pibes, sobre todo en nuestra querida ciudad de La Plata. En cuanto al mainstream, creo que no me gusta nada.

— ¿Qué debilidades y fortalezas encontrás de estos años sobre los escenarios?

—Mostruo! es una banda que toca muchas veces por año, no sé cuantos shows habremos hecho en estos doce años juntos, pero sin duda, muchos. Eso nos dio una seguridad y un relax sobre el escenario que hacen que sea muy placentero tocar, nos divertimos mucho, la pasamos genial y creo que eso se transmite al público también.

—¿Habrá nuevo disco?

—Estamos laburando. Estos últimos dos años nos la pasamos ensayando solamente para tocar, pero este verano nos estamos empezando a juntar a armar canciones nuevas. Estamos con muchas ganas de meternos al estudio a grabar y renovar energías.

—Integrás Roto, una nueva banda ¿Qué se traen entre manos con este proyecto?

—Roto nació hace muy poquito, con Ramiro Sagasti. El Flaco tenía una fecha para hacer solo y nos terminamos juntando con Faustina Sagasti y Santiago Monroy y se armó, así, como por arte de magia. En este momento estamos grabando, esperamos para mitad del año tener listas las canciones, para que suenen en todos lados.