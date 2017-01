EL VERANO ES HOY

Playa, famosos y mucha música desde Pinamar





Kalua, una de las bandas revelación del momento, habló sobre su paso por la ciudad balnearia. Además, en exclusiva con este medio, el actor Agustín Sierra se refirió a su presente laboral en la Costa Atlántica

El diario Hoy y la Red 92 siguen en la Costa reportando toda la movida y el glamour de las playas bonaerenses.

En esta ocasión, Agustín Sierra mantuvo una charla amena con este medio en la que habló sobre su experiencia como niño actor (estuvo en las más grandes producciones de Cris Morena, como Chiquititas, Floricienta, Casi ángeles, por nombrar algunas) y sobre su presente profesional en radio y televisión.

—¿Qué fue lo que te llevó a convertirte en actor?

—Yo me hice amigo del hermano de Agustina Cherri, Pato, e iba seguido a la casa. En ese entonces, ella salía con Tomás Yankelevich y un día, luego de haberme visto en varias ocasiones, él me dijo si quería trabajar en la televisión. En ese momento le dije que no, era muy chico, tenía 7 años. Cuando llegué a mi casa y se lo comenté a mis padres, tampoco estuvieron de acuerdo y, como todo nene caprichoso al que le dicen que no, me rebelé y les empecé a decir que quería actuar. Con mi hermana, que era fanática de Chiquititas, empezamos a insistir hasta que me dijeron que sí, convencidos de que no me iban a elegir. Pero quedé. Con el tiempo, me encontré repitiendo participación año a año en diferentes tiras de Cris Morena, y ya más grande entendí que esta era mi profesión.

—¿Cómo fue la experiencia de haber transitado tantas producciones de Cris Morena? ¿Qué debilidades y fortalezas encontraste en tu trabajo con ella?

—La parte no tan agradable o “débil” es lo que me perdí mientras grababa: todos los cumpleaños de amigos del colegio, salidas con mis compañeros, Día del niño…

Pero la verdad es que gané muchísimo. A los 18 años ya tenía una carrera formada y mucha experiencia en teatro y televisión. Fue todo positivo, y además, de la mano de Cris Morena que es la número uno y una genia en lo que hace. Tuve la mejor escuela.

—¿Seguís teniendo contacto con ella?

—Ahora no tanto, pero sí, después de haber grabado con ella siempre nos cruzamos en algún evento o intercambiamos algún correo. El cariño siempre está, pero ella es una mujer que está todo el tiempo haciendo muchas cosas, pero tengo la mejor relación con ella, con Tomás y con toda la familia.

—Recientemente confirmaron que vas a estar en Loco por vos, ¿cuál va a ser tu papel en la tira?

—Sí, hace pocos días que me lo confirmaron. Estoy muy contento porque vuelvo a Telefe, un lugar que quiero mucho, y Loco por vos es una comedia muy linda, que ya tiene un elenco fijo con Julieta Zylberberg y Juan Minujín. Mi personaje hace una aparición especial, se trata de un joven “paseaperros” que aparece en la historia y va a ser bastante divertido. Mucho más no puedo adelantar. Creo que me van a teñir, cortar el pelo, quieren que me saque la barba, así que veremos qué pasa.

Lo lindo de esta profesión es que podés mantenerte haciendo cosas todo el tiempo. Hay que reinventarse constantemente. Actualmente, hace dos años que estoy en Pinamar haciendo Fuera de contexto, el programa que conduzco en Estudio playa, esa radio tan emblemática que produjo Juan Alberto Badía.

En lo que respecta a una materia pendiente, me gustaría hacer cine, que fue muy poco lo que hice, ya que solo participé en la película de Chiquititas. Generalmente estoy abierto a todo.

Kalua, el ritmo que acompaña al verano

Así como Marama y Rombai invadieron la escena musical con su cumbia pop, Kalua, la banda integrada por Micaela Goldenthal y Cristian Montenegro, está haciendo lo propio por todas las playas bonaerenses.

Desde Pinamar, los jóvenes brindaron un recital gratuito en la playa que grandes y chicos disfrutaron.

En una charla con diario Hoy, la agrupación adelantó detalles de su próxima gira.

“Tenemos lindas expectativas y estamos muy ansiosos de esta gira por la Costa. En las redes sociales estamos publicando las fechas de los distintos lugares que vamos a estar visitando”, comentó Micaela.

Por su parte, Cristian re­marcó: “Sentimos muy bonito todo esto que está pasando porque hace seis meses que estamos con la banda y la repercusión que logramos es increíble. Nos sorprende cómo la gente tomó el tema Fiestera que suena en todos lados y ahora, que estamos por lanzar otro corte que se llama Infieles, esperamos que les guste a todos, tenemos muchas expectativas”. En tanto, su compañera musical, agregó: “Vamos probando y viendo que es lo que le gusta a la gente y con qué se enganchan. Eso nos va marcando el camino”.