Robin Wright: un talento que supo esperar

Comenzó como actriz de novelas, fue Jenny, la amiga de Tom Hanks en Forrest Gump, y hoy brilla gracias a House of cards, donde protagoniza y también dirige. Además, la rompe en La mujer maravilla

Una de las películas que más lágrimas de emoción hicieron brotar al público fue Forrest Gump, la ficción de Robert Zemeckis que tuvo a Tom Hanks como protagonista y a Robin Wright como Jenny, su amiga más cercana y definitoria en su vida. “Éramos como pan y mantequilla”, decía el personaje de Hanks sobre el de Wright, quien saltó de las telenovelas estadounidenses a la pantalla grande con esa joven hermosa, entrañable, triste y perturbada que quedará en la historia grande del cine.

Ahora, otra caracterización suya será difícil de olvidar por motivos diferentes: Claire Underwood, la mujer de Frank (Kevin Spacey), con quien conforma la inescrupulosa pareja presidencial de House of cards, la ficción de Netflix que estrenó su quinta temporada hace una semana. Sin contar el desarrollo de la historia, el personaje de Wright logra cada vez más relevancia, pero su personalidad no solo queda en evidencia en el rol de esta mujer, que le dio un Globo de Oro en 2014, sino también fuera de cámara.

Para esta temporada, la actriz de 51 años consiguió igualdad salarial con respecto a Spacey, pero además se destacó en la dirección de los dos últimos capítulos de la temporada, función en la que mostró toda su capacidad, ya que son los episodios más impactantes de toda la ficción. Seguramente en el próximo tiempo la veamos nuevamente en ese rol.

Pero como el reconocimiento a veces no llega muy temprano en la vida, este año también la está rompiendo en el cine, ya que participa del éxito femenino del año, La mujer maravilla, en la que interpreta a Antíope, la amazona más ruda y tía de la superheroína. “La directora Patty Jenkins me dijo que esta iba a ser una película femenina que hablaría sobre la igualdad y la justicia. No dudé en aceptar”, comentó Wright. En breve se la verá en Blade runner 2049, otra que amenaza con ser una de las cintas del año.