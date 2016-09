Rocío Marengo tiró una bomba

La mediática modelo mandó al muere al marido de una colega suya al confesar que había intentado conquistarla. Marcela Tauro le preguntó si era cierto que un jugador de fútbol había querido conquistarla y contó que Matías de Federico la intentó seducir. “Iban y venían con Cinthia. Pero apenas me escribió, le dije que no tenía ninguna posibilidad por haber estado con ella. En su momento la cuidé. Podría haber aprovechado y decir algo. Y la verdad es que hoy hasta me da pena que le esté pasando esto porque tiene tres nenas”. Las modelos tienen una tirante relación desde hace tiempo y esta confesión le tira aún más leña al fuego.