Scarlett Johansson se separó

Es una de las mujeres más deseadas del mundo y está casada con un periodista francés desde 2014. Ahora, la revista People asegura que el matrimonio entre ambos se terminó

Cuando en 2005 Woody Allen estrenó Match point, escribió una línea para Scarlett Johansson que la define hasta el día de hoy: “What I am is sexy”, que se traduce como “lo que yo soy es sexy”. Y claro que la actriz de 32 años lo es, pero además se convirtió en una de las artistas más exitosas y mejor pagas del cine actual, detrás de Jennifer Lawrence.

La neoyorquina, que supo estar casada con Ryan Reynolds entre 2008 y 2010, conoció en 2012 durante una entrevista al periodista francés Romain Dauriac, quien es dueño de una agencia independiente de publicidad, y elflechazo fue instantáneo. Inmediatamente comenzaron una relación y en septiembre de 2014 ella dio a luz a Rose Dorothy. A los pocos días de la feliz llegada de la niña, contrajeron matrimonio.

Pero parece que las épocas felices están llegando a su fin, ya que según contó la revista People “la pareja está separada desde el verano”. La noticia causó sorpresa ya que, considerando que se encuentran en otro hemisferio, se rumorea que hace alrededor de seis meses que estarían separados. Dichas versiones comenzaron el último fin de se­mana, cuando la intérprete de Black Widow en Avengers se presentó a la masiva marcha de las mujeres en Washington sin su anillo de bodas a la vista, pero nadie imaginaba que la publicación iría tantos meses atrás para hablar del punto final de esta pareja.

Juntos en Nueva York

Pese a las noticias sobre la ruptura, la pareja se presentó en la inauguración de la exposición An uncanny likeness de esa ciudad. Pero, aunque posaron sonrientes ante las cámaras, los reporteros gráficos, atentos, notaron la ausencia del anillo en la mano de la actriz, quien el 30 de marzo estrenará su próxima película, Ghost in the shell.

Además, pese a las sonrisas, ambos se negaron a contestar preguntas. La mayoría de los medios ya confirman esta separación, y gracias a esto millones de hombres en el mundo alimentan sus esperanzas de que Johansson esté nuevamente libre.