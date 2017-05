Schwarzenegger confirmó que estará en la nueva Terminator

El actor reveló que está trabajando junto a James Cameron para volver a formar parte de la franquicia. Además, contó que protagonizará el filme de Conan

Después de haber disminuido sus participaciones cinematográficas entre 2003 y 2011, período en el que fue dos veces electo gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger está dejando su costado político de lado y se propone regresar a la pantalla grande.

Ahora, mientras se encuentra en Cannes promocionando su documental Wonders of the sea 3D, el actor confirmó una noticia totalmente esperada por los fanáticos de la saga Terminator. “Está de vuelta. Cameron tiene algunas ideas de cómo continuar la franquicia y voy a estar en la película”, aseguró Schwarzenegger, quien había formado parte en las ediciones anteriores, con una última participación en 2015 en Terminator Génesis, compartiendo cartel con Emilia Clarke (Game of thrones).

En aquella oportunidad, la dirección estuvo a cargo de Alan Taylor, por lo que esta nueva producción cinematográfica significará el regreso de James Cameron al frente de la saga de las máquinas que inició en 1984. Sin embargo, a pesar de todas las buenas nuevas, el público deberá esperar, porque la nueva cinta no solo carece de fecha tentativa para su estreno, sino que ni siquiera comenzaron las tareas de producción.

Por otra parte, el actor habló del reboot de Conan que protagonizará. En este sentido, contó que los guionistas están reescribiendo la historia, y que la idea de hacerla sigue en pie.