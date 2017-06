Sigue el escándalo: el audio que compromete a Maradona ante la Justicia

Luego de que el Diez defenestrara públicamente a su exmujer, la propia Claudia Villafañe presentó en tribunales un material que contradice las denuncias que le hizo Diego por estafa

Pese a que Claudia Villafañe fue sobreseída en la causa que le inició Diego Maradona por la posesión de las camisetas y otros recuerdos futbolísticos, la batalla entre ambos continúa ya que todavía hay que esperar que la Cámara confirme el fallo de la otra causa, la del departamento en Miami.

Recordemos que Diego la acusó de haberlo adquirido como soltera cuando todavía estaba casada con él. Sin embargo, ayer, la defensa de Villafañe presentó un audio que complica al Diez.

“Hoy presentamos un audio en el que Diego le decía a Claudia que conocía la existencia del departamento, en contradicción con lo que expresaron todas las denuncias”, indicó el defensor de Villafañe. Además, agregó que se presentó en la causa por el departamento de Miami, en otra, por evasión impositiva, y en el Fuero civil.

El audio salió a la luz hace un par de semanas y en él se escucha al propio Diego hablar sobre el inmueble en cuestión. “Me pregunté siempre y hablé con Morla y con todos: ¿cómo hiciste para comprar seis departamentos en Miami? Cuando yo pensaba que teníamos uno porque el que teníamos chiquito lo cambiamos por uno más grande para las nenas. Pero seis… La verdad, sos una genia en matemática o no creo que el que esté al lado tuyo te haya podido dar la plata para pagar los departamentos porque no tiene un recibo de trabajo”, dice con ironía el exfutbolista.

Con respecto a esto, la madre de Dalma y Gianinna había afirmado que “hablan de departamentos que compré y aún no están pagos. Esos departamentos se sacan con una hipoteca a 30 años. A él le salta la térmica cuando se entera lo de Taiana (su pareja). A mí nunca me mostraron ninguna auditoría. La plata que me prestó para comprar mi casa está liquidada en la división de bienes. No le debo nada. Jamás hablé mal de él. Le dicen cosas que no son”, aclaró.

Pese a estas evidencias, Maradona está convencido de que su ex irá presa, aunque desde el lado de la defensa se muestran muy confiados en que será sobreseída. “No le tengo miedo absolutamente a nadie. Claudia dice que yo le debo unas disculpas, pero yo no le tengo que pedir disculpas a nadie. Claudia es una ladrona”, aseveró el Diez tajante.