Teatro Íntimo cumple 40 ciclos por los barrios de la ciudad

Una casa cercana al Parque Castelli será la anfitriona del ciclo 40 de Teatro Íntimo, una propuesta que nació en la ciudad hace seis años y que consiste en obras o escenas nómades montadas en espacios no convencionales como domicilios particulares, bares, restaurantes o hostels. Sin el recurso de la cuarta pared, cada ciclo -que jamás se repite- apunta a generar un efecto de cercanía cotidiana entre actores, puesta en escena y espectador.

“Haber cumplido un nuevo aniversario, llegando a los 40 ciclos, nos representa, a la vez, una alegría y un asombro. Alegría por sostener un espacio teatral que es dinámico y cambiante, que se renueva todo el tiempo en tanto aparecen locaciones y producciones nuevas, alegría porque es un lugar de intercambio y de trabajo entre teatristas, alegría por superar el corto plazo que hoy azota a la experiencia artística, afirmándonos en el tiempo. Y asombro porque aún no podemos entender qué es lo que moviliza a los espectadores a interesarse por este formato y agotar las entradas con antelación, asombro porque gente anónima presta sus domicilios para que se los pongamos pata para arriba, asombro porque comprobamos que el teatro, con su potencia de cuerpos presentes, de aquí y ahora, sigue narrando en un mundo cada vez más virtual y de menos contacto humano, donde se atenta constantemente contra el lazo social”, dice Juan Manuel Mannarino, uno de los creadores de la movida, en un equipo que también se encuentran los teatristas Francisco Pourtalé, Julieta Mora y Augusto Grosso, con fotógrafos invitados en cada función.

La clave de esta modalidad es la incertidumbre: contrariamente a la narrativa del teatro convencional, cada escena o propuesta se escribe en función de una locación. "La casa es protagonista. De acuerdo al lugar que nos ofrecen o que encontramos para trabajar, pensamos qué tipo de obra se puede montar", explicó Mannarino, director general del proyecto, por el que ya pasaron cerca de 130 actores, 1600 espectadores y barrios de la ciudad como Tolosa, Hipódromo, Meridiano V, centro y La Loma, entre otros.

"Hasta que no surge la mejor propuesta teatral para ese lugar -precisó- no se hace nada. No tenemos el apuro del estreno. Y las obras son como cadáveres exquisitos del que participan actores, directores, dramaturgos. No hay fórmulas ni estética preferenciales. Cada ciclo es un lenguaje particular, distinto al anterior y distinto al próximo, un lenguaje nutrido de fragmentos, de textos y de personajes heterogéneos, de un recorrido que se unifica bajo una idea estética”.

El espectador: "voyeurista perfecto"

En el inventario de escenarios atípicos, Teatro Intimo recorrió restaurantes, casas particulares de diversas escalas, hostels e, incluso, una Unidad del Servicio Penitenciario. Luego, como se trata de funciones que escapan a la lógica de difusión y boletería tradicional, se anuncia el día y el lugar a través de las redes sociales sin ofrecer demasiados datos sobre la obra. La capacidad, por cuestiones de espacio, no supera los 40 espectadores que luego serán contactados individualmente para informarles la dirección exacta del encuentro.

"Son espectadores huésped, activos, que se acercan sin saber qué es lo que se van a encontrar. Sólo saben que tienen que ir a una dirección, pero no más. Voyeuristas perfectos que presencian las escenas en la máxima intimidad, donde las cosas de la familia que habitan la casa, subsisten", describe el director. Y concluye: "Ese efecto hiperreal que se da con los espacios domésticos produce reacciones fascinantes en el espectador. Es una presencia a escala humana que cambia la percepción, que modifica la mirada y la manera de estar presentes en relación a los espectáculos convencionales".

El 40º ciclo de Teatro Intimo de La Plata se dará este sábado a las 21 en una casa particular cerca del Parque Castelli. Los interesados deben buscar más datos a través de su página de Facebook: “Teatro Íntimo-La Plata”.