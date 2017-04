Todo el glamour en el estreno de Los padecientes





























Diario Hoy estuvo en la presentación de la nueva película de la China Suárez y Benjamín Vicuña, donde charló en exclusiva con los protagonistas

El cine argentino está convulsionado en las últimas semanas por el conflicto que la industria mantiene con el Ministerio de Cultura. Pero, por suerte, los estrenos no se detienen, sobre todo de películas que van a competir directamente con los tanques norteamericanos. Ese parece ser el destino de Los padecientes, el nuevo filme basado en la novela homónima de Gabriel Rolón y dirigido por Nicolás Tuozzo. En la presentación a la prensa, Eugenia “La China” Suárez, Benjamín Vicuña y Rolón charlaron sobre este filme de suspenso con diario Hoy.

—¿Qué sienten en este día de estreno tan importante para el cine nacional?

Gabriel Rolón:—Una emoción profunda. Tengo una felicidad enorme porque el filme tiene un elenco increíble, un director maravilloso y la producción accedió a todo. Esta película es todo lo que soñaba y espero que les guste. Es una obra cruel, profunda, verdadera, pero sobre todo es un thriller.

Benjamín Vicuña:—Sí, estoy tranquilo porque sé que tenemos una gran película. Estoy muy orgulloso. Ahora hay que esperar hasta el jueves para que mucha gente pueda acompañarnos en este nuevo estreno del gran cine argentino.

Eugenia Suárez:—Estoy feliz por lo que pasa con la película, que la gente esté tan interesada, con ganas de verla. En la emisión para los periodistas, los vi concentrados más que nunca, porque a veces están cansados por las horas que trabajan, y estaban muy atentos. A todos les gusto muchísimo.

—Gabriel, ¿te imaginabas que uno de tus escritos tendría este elenco? ¿Cómo fue trabajar con ellos?

GR:—Siempre que sueño, sueño en grande. Jamás imaginé que fuera posible juntar semejante elenco, estoy maravillado y feliz.

ES:—El elenco es genial. Pablo Rago te hace reír todo el tiempo cuando abre la boca, con Ángela ya había trabajado, a Nico Francella lo conocí durante este proyecto, Luis Machín y Osmar Núñez son dos genios y Justina Bustos también lo es, aunque no hayamos compartido escenas.

—¿Cómo fue para ustedes ponerse en la piel de estos personajes tan oscuros?

BV:—Es otro color, es un género muy profundo. Esta cinta no se parece en nada a El hilo rojo, filme del que tengo los mejores recuerdos, que era un drama, una especie de comedia romántica. En cambio, Los padecientes es una película oscura, basada en un drama familiar, y que relata la situación de una sociedad, ideado por la cabeza de Gabriel Rolón, que inventa estos personajes maravillosos. Componer mi personaje para este proyecto fue muy lindo y me encantó trabajar con ellos.

ES:—Me ayudó mucho Gabriel Rolón, que nos tuvo una paciencia increíble. Le hablaba hasta por notas de voz para consultarle diferentes cosas, de las escenas y otros elementos. Además, pensá que son todos personajes creados por él y nadie va a estar más al tanto. Fue un lujo y nos encantó.

Nico Francella: “Traté de salir del estereotipo”

El hijo de Guillermo tuvo un papel muy importante en Los padecientes, ya que su rol es el que desencadena la trama al ser acusado del crimen de su propio padre. En diálogo con diario Hoy contó sus sensaciones:

—¿Cómo vivís el estreno del filme tras las repercusiones que venía teniendo?

—Lo vivo muy bien. Siempre con felicidad por hacer cine, presentar una película, estar acompañado por mis amigos y la familia. Se calma el clima, baja la ansiedad. Pude ver la película porque la producción me otorgó una función privada, así que bajé unos cambios. Dimos todo para que a la gente le guste lo que hicimos, que apoyen el cine y que confíen en este producto que creamos.

—¿Qué te pareció lo que pudiste ver del filme y el corte final del mismo?

—Realmente estoy muy contento con los resultados. Tuvimos la primera ronda de prensa y recibimos devoluciones muy sinceras, unánimes, y es un lindo mimo. Es el primer paso que te da la pauta de que todo está encaminado y va a estar bien.

—¿Qué podés adelantarnos sobre tu personaje?

—Trabajé con la contención de Gabriel Rolón, bajo la idea que tenía el director Nicolás Tuozzo. Debí interpretar a un chico enfermo, esquizofrénico y paranoico, entonces tuve que interiorizarme, estudiar sobre la enfermedad, viendo videos y la película Una mente brillante, con Russell Crowe. Durante el rodaje estaba mucho con Rolón, preguntándole como crecía la locura del personaje, hasta dónde podía incrementarlo. Después traté de salir del estereotipo y realizar una interpretación austera.

Además, hablé con mi papá, que es mi primera fuente de consulta siempre.

Ángela Torres: una “todoterreno” de la actuación

La talentosa joven, hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres, es una de las mayores promesas de la actuación y fue una de las más animadas en el estreno de este filme de suspenso, que hoy llega a los cines de todo el país.

—¿Cómo estás viviendo este estreno tan esperado?

—Estoy feliz, muy emocionada, muy contenta. Tengo muchas ganas de entrar a verla ya. La pude ver dos veces y está buenísima. La vamos a romper toda.

—¿Qué podés contarnos de tu personaje?

—Mi personaje es una nena llamada Camila Vanussi, que vivió en una casa con una realidad bastante triste y oscura. Debió sobrevivir a este contexto, creció y a sus 13 años encontró en el arte una vía de escape, entonces toca el violín durante 8 horas diarias y así puede volar. Eso es lo que la mantiene sana. Fue un gran desafío poder encarnarlo.

—¿Cómo fue la experiencia de interpretar a una niña tan joven?

—Mirá, mido 1,20, así que en eso no se me complicó tanto (risas). Me corté el pelo, no me maquillé. Siempre tengo mi niño a flor de piel así que eso no fue tan difícil, pero el personaje en sí mismo fue todo un desafío.

—¿Cómo seguirá el resto del año en cuanto a lo laboral?

—El 10 de mayo estreno la obra Ana Frank, que es hermosa. Estoy feliz haciendo mi disco, sigo con Peter Pan en vacaciones de invierno y hay otros proyectos para más adelante.

El amor, en casa y en el trabajo

La China Súarez y Benjamín Vicuña vieron nacer a su amor en el muy comentado rodaje de El hilo rojo. Esta vez volvieron a coincidir en el elenco y fueron consultados por diario Hoy sobre cómo lograron sortear las vicisitudes de compartir amor y trabajo.

—Son una de las parejas más queridas del ambiente, ¿cómo es trabajar juntos?

Benjamín Vicuña:—Lo llevamos con todo el respeto, el compañerismo y el cariño que se puede. Además, con el orgullo de haber sido parte de esta película, del compromiso que tuvimos con este trabajo y lo grandioso que fue este elenco.

Eugenia Suárez:—Espectacular. Es hermoso estar acompañado de tu pareja, uno se siente contenido. Además es lindo porque cuando hacés cine desaparecés un poco de tu círculo íntimo, y estar en la misma película es genial.

Luis Machín no se olvidó del conflicto en el cine argentino

El actor tiene un papel preponderante en la película. Al hablar del estreno, no se olvidó del conflicto en el Incaa y expresó: “El filme es muy duro pero necesario. Tuvo su complejidad filmarlo, porque son personajes muy intensos. Ahora estamos ante la pura expectativa de cómo será recibida y si es positivo nos hará muy bien, como también a la industria. Es importante que la gente apueste por ver producciones nacionales”.