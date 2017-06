Tras los rumores de infidelidad, se separó Esteban Lamothe

El actor y su pareja, Julieta Zylberberg, decidieron ponerle punto final a una relación de más de diez años. La ruptura llegó luego de que se vinculara al galán con Griselda Siciliani, su colega en Educando a Nina

Fueron diez años de relación los que mantuvieron Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg, hasta que finalmente todo acabó.

La pareja de actores, que tiene un hijo en común, habría decidido, de mutuo acuerdo, ponerle fin a su relación. Este desenlace llega luego de las repetidas versiones que vincularon a Lamothe con quien fue su coprotagonista en la novela Educando a Nina, Griselda Siciliani. Cabe recordar que los rumores empezaron en septiembre del año pasado, cuando la actriz terminó su relación con Adrián Suar. “Esteban es más que un compañero, es un amigo”, había dicho en ese momento la actriz.

Si bien la pareja permaneció unida todo este tiempo, no habrían podido sostener el vinculo. Incluso, las versiones de que las cosas no estaban bien con la dupla comenzaron cuando Julieta se ausentó para los festejos de los 40 años de Esteban. Si bien la actriz le dedicó un tierno mensaje en las redes, esa fue la última vez que hizo referencia al actor.

En cuanto a la ruptura, Lamothe indicó: “Es una situación muy triste para mí, nos separamos por el paso del tiempo”. “Lo veníamos pensando y la verdad que es una decisión tomada con mucho cariño, y también con dolor, pero tomada de a dos y con responsabilidad, porque tenemos un hijo. Nos queremos y nos llevamos muy bien. Cabe aclarar, por encima de todo, que no hay terceros en discordia, que lo que dicen de Griselda no es verdad. Estaría bueno que dejen de mentirle a la gente: no estuve, estoy, ni voy a estar con ella, porque es una amiga. Y la verdad que, si siguen buscando por ahí, lo único que hacen es decir falsedades”, agregó el intérprete, tratando de desvincular su separación de una posible infidelidad.

Luego, ante la consulta de si influyó en la determinación de distanciarse el rumor con Siciliani, el galán aseguró: “No, nada que ver. Fue el tiempo: hace diez años que estamos juntos. No nos afectó en lo más mínimo eso. Esa es la verdad. La separación se decidió por mutuo acuerdo, por el paso del almanaque. Son cuestiones de todas las parejas. No tuvo ninguna incidencia el rumor”.

Tras las palabras de su expareja, fue Julieta quien habló: “Nada más que agregar a lo de Esteban. Mutuo acuerdo. Este es un momento claramente difícil”.

La palabra de los protagonistas de esta historia llegó después de que la revista Paparazzi publicara en tapa su ruptura sentimental, sin embargo la decisión, según Lamothe, no es definitiva: “Ya veníamos mal desde hacía rato y decidimos que lo mejor para darnos cuenta si tenemos que estar o no juntos era pasar un tiempo alejados”.