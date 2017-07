Aguer cargó duramente contra Tinelli y Showmatch

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, expresó su condena al programa "ShowMatch", que conduce Marcelo Tinelli, por considerar que es "uno de los símbolos de la decadencia cultural argentina", aún cuando cuente con "marcas altísimas en el rating de la vulgaridad".

En un comunicado que difundió esta mañana el arzobispado platense, el prelado señaló: "uno de los símbolos arquetípicos de la decadencia cultural argentina es, según mi opinión, el programa del señor Tinelli, aunque alcance marcas altísimas en el rating de la vulgaridad".

"Soy consciente de la impopularidad de mi afirmación, pero la necesidad de alertar se impone", apuntó el Arzobispo, a la vez que señaló que "entre otras 'lindezas', se presenta risueñamente en ese espectáculo, la crónica actualizada, como si fuera lo más natural del mundo, de la fornicación, el concubinato o el adulterio de los protagonistas del mundo de la farándula".

"Aunque suene odioso, o parezca demodé, tengo que sentenciar: es un mal ejemplo; todo de una impudicia desvergonzada", añadió.

Al señalar a Tinelli, manifestó: "quizá alguien podría sugerirle al poderoso animador que, por lo menos, no repita continuamente la frase 'por Dios...', aunque para él no signifique nada". "Pienso el segundo mandamiento de la ley judía y cristiana: 'No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano'; Dios no tiene nada que ver con lo que allí se muestra", le advirtió el obispo a Tinelli.