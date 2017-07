De la mano de la UNLP, jóvenes electores se capacitan para votar por primera vez

El Observatorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales recorre escuelas de la región con el objetivo de preparar a los estudiantes en el ejercicio ciudadano que experimentarán desde las Primarias de agosto

A poco más de un mes para la celebración de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de medio término, un equipo de docentes y alumnos especialistas en Derecho Electoral y Político, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, recorre las escuelas para capacitar a aquellos jóvenes que votarán por primera vez.

La propuesta se inscribe en el programa El poder de mi voto que integra el Observatorio de Estudios Electorales y Político Institucionales de la secretaría de Relaciones Institucionales de la unidad académica, y es una potente herramienta de formación para quienes nunca ingresaron al cuarto oscuro,

A través de contenidos básicos relacionados con el sistema democrático y ejercicios de simulación de emisión del sufragio, desde la UNLP se busca que jóvenes de 16 y 17 años cuenten con un variado caudal informativo y conciencia ciudadana para discernir entre los candidatos, según explicó el subdirector del Observatorio, Sebastián López Calendino.

El Observatorio ya recorrió colegios secundarios de La Plata durante los procesos electorales de 2013 y 2015. De cara a las próximas elecciones legislativas, se estima que este año serán mil los alumnos capacitados para votar. En este marco, la semana pasada el programa llegó a estudiantes del Colegio Secundario Dr. René Favaloro, mientras que en los próximos días será el turno del Colegio San José y del Colegio Nacional de la UNLP.

Cómo funciona el Observatorio

A través del Observatorio de Estudios Electorales ubicado en la Facultad de Ciencias Jurídicas (48, entre 6 y 7), la UNLP es la única universidad pública del país que desarrolla la actividad de observación electoral en la Argentina.

Entre sus funciones se encuentran el análisis de los diferentes instrumentos de votación como, así también, los sistemas electorales en el régimen político y jurídico de la Nación.

Todos los observadores deben ser mayores de 18 años, no haber sido candidatos o autoridades partidarias en los últimos 4 años, no trabajar en el poder público y no estar afiliados a ningún partido político.