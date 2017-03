Horóscopo chino del martes 28 de marzo de 2017

RATA

Estarás más eufórico en la amistad y el plano sentimental.



BUEY

Los malestares que usted está sufriendo en la actualidad son más psíquicos que físicos.



TIGRE

Tendrá la oportunidad de brillar en su carrera.

CONEJO

Tenga cuidado con las ideas raras. No se embarque en operaciones financieras arriesgadas.



DRAGÓN

Uno de sus hijos necesitará respuesta agudas de usted.



SERPIENTE

Este clima astral hará que pase muchas convenciones sociales absurdas pero necesarias.

CABALLO

Se sentirá más fuerte tensión interior y eso puede llevarle a falsos movimientos.



CABRA

Su futuro profesional se presentará bueno, pero usted tendrá que ejecutar todas las tareas de rutina.



MONO

Se presentarán oportunidades para lograr hazañas profesionales magníficas.

GALLO

No cuente demasiado en un amigo cercano que, con toda probabilidad, no puede hacer mucho por ti.



PERRO

Si sus hijos no se comportan de la manera que usted desea, no digas nada por el momento porque sus reproches se tomarían muy mal.



CERDO

A pesar de sus esfuerzos, será difícil para que usted no preocuparse por los problemas familiares de otros.