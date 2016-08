La lluvia agravó la situación de las calles de la ciudad









La tormenta de Santa Rosa que afectó ayer a la región evidenció el paupérrimo estado de las calles de La Plata. Los 29 milímetros de agua que cayeron en la jornada alcanzaron para que muchos barrios resulten intransitables. En lugares donde reinan la falta de pavimento y los pozos profundos, la lluvia generó verdaderas lagunas.

El cruce de 4 y 521, por ejemplo, era intransitable, y llegar al cordón desde el asfalto se transformó en una verdadera odisea acuática. Por su parte, en 23 y 77, el agua llegó hasta la puerta de los hogares.

Lo mismo ocurrió en la zona de Tolosa y Berisso donde, en la mayoría de los caminos, se formaron charcos imposibles de cruzar. Los vecinos, indignados con la situación, aseguran no tener otra forma de transitar más que “metiendo los pies en el agua”. Por otro lado, el barrio La Cumbre no solo sufre las consecuencias de la mala infraestructura sino que, además, los recolectores de basura dejan de pasar los días con mal clima. En este sentido, el mal olor invade a la comunidad y, desde las autoridades, no hay respuestas.

Oscar Melian, vecino de 31 y 514, tiene su cuadra plagada de cráteres y agua. Indignado con la situación, dijo que “lo habían arreglado a principio de año. Imaginate cómo lo habrán hecho para que en menos de un año ya esté así. Yo trabajo todo el día en la calle y veo que en todos lados es igual”.

La voz de los vecinos

Alicia Martínez Comerciante de 137 y 524

“Esto es un caos. Agua por todos lados. Se rompió el camino, nunca vinieron a arreglarlo y la gente sale en su auto para lo indispensable. Esta situación, a los que tenemos negocio, nos mata. No sé que esperan para ensanchar la 137. Esto es una avenida que une la 32 y 520, y en donde pasan 50.000 vehículos a la vez. Es inexplicable”.

José Farielo Comerciante de 32 y 132

”Es demasiada el agua que se acumula en las veredas. Yo estoy acá desde la inundación del 2 de abril y no cambió nada. En toda la ciudad es igual. En cualquier rincón vas a encontrar charcos con muchísima agua que te impiden transitar con normalidad. Un vecino hizo cualquier cantidad de denuncias, pero no pasa nada”.

Josefina Burgos Vecina de 526 y 24

“Con la lluvia no solo se complica transitar, sino que además los recolectores de residuos dejan de pasar. Mientras tanto, noso­tros tenemos que salir a limpiar porque los perros destrozan todas las bolsas. Con el agua de la lluvia el olor se hace más intenso. Todos los vecinos han reclamado, pero no pasa nada, nos sentimos desamparados”.