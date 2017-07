Crece el rechazo a la adhesión provincial a la Ley de ART





















Los principales dirigentes de la CGT regional La Plata y de la CTA se dieron cita una vez más en el Senado bonaerense para manifestarse en contra de la normativa. Aseguran que es jurídicamente inviable

El Foro Intersectorial de la Provincia de Buenos Aires contra la adhesión a la Ley de Riesgos de Trabajo de la Provincia realizó ayer su segundo debate abierto, en el que estuvieron presentes senadores del Frente para la Victoria (FpV) y del Partido Justicialista (PJ), colegios de abogados, jueces laboralistas y representantes de gremios, destacándose la participación de los principales impulsores del rechazo: la Confederación General del Trabajo (CGT) regional La Plata y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) bonaerense.

En este marco, los letrados laboralistas presentaron un informe que desmiente la versión oficial sobre el aumento de la litigiosidad laboral y la aparente crisis, a causa de los juicios, de las pymes. Cabe destacar que en la Provincia el proyecto de adhesión a la normativa tiene media sanción de diputados, pero el rechazo de senadores del FpV y del PJ y la movilización de los gremios y colegios de abogados ha logrado frenar el avance de la Ley en la Cámara alta.

“Es una barbaridad lo que intentan hacer. En un momento en que los trabajadores están cada vez más en riesgo, que están precarizados, que la gente está perdiendo el trabajo, quieren dejarlos sin protección. Es muy importante que en este momento estén juntos todos los que forman parte del arco sindical”, aseguró la concejal platense y precandidata a diputada bonaerense por Unidad Ciudadana, Florencia Saintout.

Para la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP los trabajadores “están dando una señal muy fuerte a toda la sociedad y están planteando dos cuestiones: unidad y dignidad. Creo que hay que frenar al macrismo, porque este avasallamiento va a ser enorme y va a afectar a todos y a todas, incluso al que aún cree que no lo está afectando. Es necesario ponerles un freno”.

“Es una norma perversa que vamos a seguir rechazando”

Susana Mariño

Secretaria general del Soeme. Provincia de Buenos Aires

“Nosotros, como parte del grupo que se formó entre la CTA y la CGT, vamos a seguir peleando por esto porque es un gran negociado el tema de la salud, pero es más grave aún cuando se trata de la salud de los trabajadores. Hemos dicho también varias veces que hay que cuidar la salud, hay que hacer prevención. No solamente no se hace prevención, sino que ahora además no se va a cuidar a aquellos que puedan llegar a quedar imposibilitados para trabajar.

Es gravísimo, es una norma perversa, una ley que obviamente vamos a seguir rechazando y que no va a salir seguramente, porque es una lucha que tenemos no solamente todos los sindicatos sino también los colegios de abogados y otros espacios que se han sumado. Las pymes también están debatiendo, porque todos quieren cuidar la salud de los trabajadores. Quieren tapar con una ley un gran negociado, una mafia que hay detrás para lucrar con la salud de los trabajadores”.

La voz de los referentes

Cristian Vander. Secretario general de Soessit

"Nosotros nos preguntamos: ¿si se modifica la ley, quién se va a hacer cargo de lo que le pase a los compañeros? La verdad es que es lamentable la situación. El destino del Gobierno está marcado, ya sabemos bien para quién gobiernan. Hay que ser claros y estar alrededor del Senado para ver si se vota o no la ley”.

Daniel Guillén. Secretario adjunto de la CTA

"Nosotros tenemos muchas denuncias de gente a la que no se le da la prestación que corresponde o las prótesis que necesita porque son muy costosas. Ahora eso lo va a regular directamente la ART, sin ninguna posibilidad para el trabajador o la Justicia de establecer qué es lo que realmente corresponde”.

Federico Bach. Secretario general de La Bancaria

"En el fondo, este modelo económico tiene que ver con que los trabajadores pierdan derechos todos los días. En dieciocho meses de Gobierno, no ha habido ninguna medida a favor de los trabajadores, seguramente van a seguir viniendo en contra de nosotros”.

Jorge Baldovino. Secretario general de AERI

"Creemos que con la resistencia que se está generando en las organizaciones gremiales unidas, entre los senadores, y con el desgaste propio de un gobierno que día a día saca políticas en contra de los trabajadores, vamos a lograr que la Provincia no adhiera a esta nefasta ley”.

Roberto Baradel. Secretario general de Suteba y CTA

"Adherir a esta ley de ART es adherir a una normativa que no protege al trabajador, sino que lo perjudica, le quita posibilidades, no establece un sistema de prevención en serio. Además, a los médicos los empodera para ser jueces laborales, lo que va en contra de la Constitución. Lo que queremos es un verdadero sistema de prevención de riesgos de trabajo”.

Sergio Berni. Senador bonaerense

"Hemos logrado no dar quorum y seguimos trabajando. Obviamente hay presiones, como es común que existan, pero nosotros a las presiones corporativas les ponemos las fuerzas de nuestras convicciones. Vamos a llegar a las PASO en una crisis de empleo e inflacionaria, por lo que estamos confiados en que la sociedad va a recapacitar”.