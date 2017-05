Garro encabezó la inauguración de una planta de aceite en el Parque Industrial











El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, encabezó hoy la inauguración de una planta de aceite ubicada sobre el kilómetro 50 de la Ruta 2, en el Parque Industrial 2. La empresa, propiedad de la firma Aceitera Deluca & Cánepa, es una agroindustria orientada al procesado de soja, teniendo como resultado un alimento rico en proteína para la producción animal local avícola, porcina y ganadera; además de la obtención de aceite vegetal para distintos usos.

Consultado sobre lo que significa esta nueva inauguración, el intendente expresó a diariohoy.net que es “la primera planta de aceite del partido de La Plata, es algo importantísimo”. Y agregó: “la verdad que la confianza que se genera desde el Municipio tiene el resultado que uno busca, que es que venga gente y empresarios que confíen y que pongan en este lugar todo su capital con muchísima esperanza”, celebró.

Para la primera etapa del proyecto se realizó una inversión en instalaciones, máquinas, equipamiento e insumos de U$s800.000, mientras que generará la radicación de nuevas fuentes de empleo en la región. La planta contará con personal especializado para lograr mayores eficiencias, ya que se trata de proceso continuo de 24 horas por día, con una capacidad productiva de 1,5 toneladas por hora.

A mediano plazo, la segunda etapa del proyecto contempla una inversión de U$s500.000 para una ampliación de la capacidad eléctrica y productiva a 2,5 toneladas hora; una planta de acopio de granos para acondicionamiento y suministro del proceso productivo.

Garro sostuvo además que siempre seguirpan buscando nuevos inversores, y contó: “Hoy me junte con una comunidad china, les enseñé el puerto, les hablé de un parque industrial, que hace 10 años que funciona y no tiene habilitación”. “Nosotros en este Parque vamos a tener en 90 días los papeles de la habilitación, vamos a conseguir en ese tiempo lo que no se logró en 10 años, lo cual es muy importante”, concluyó.