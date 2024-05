Un escándalo diplomático de Milei pone en jaque la relación con España

El Presidente Javier Milei llevó la relación entre la Argentina y España a un escenario diplomático sin precedentes. Luego de que el jefe de Estado brindara un incendiario discurso en el marco de la cumbre ultraliberal Europa Viva 2024 en el que tildó de “corrupta” a la esposa de su par español Pedro Sánchez, desde la Cancillería del país europeo pidieron que el libertario rectifique su posición, advirtiendo que, en caso contrario, podrán establecer “medidas oportunas” para defender su “soberanía y dignidad”.

Durante su presentación frente a más de 10.000 personas, el jefe de Estado no dejó pasar el caso de la denuncia contra Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, a la que llamó “corrupta”, aunque sin nombrarla, ni a uno ni a otro (ver aparte). Los dichos del mandatario, que parecían no estar guionados dentro del discurso que leyó, no tardaron en retumbar dentro de las esferas del gobierno español.

“Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires sine die”, declaró José Manuel Albares en un mensaje institucional, tras denunciar unas palabras “gravísimas” y sin “precedentes en la historia de las relaciones internacionales”.

Para Albares, es “inaceptable que un presidente en ejercicio y en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España”. En esa línea, agregó: “Un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España”.

Esta medida se da cuando un gobierno pretende que uno de sus embajadores vuelva temporalmente al país para discutir asuntos urgentes o preocupantes con los responsables gubernamentales y de Exteriores. “Es una expresión de disgusto”, coincidieron los diplomáticos.

El retorno de la embajadora María Jesús Alonso Jiménez a Madrid significa un paso previo a una decisión que podría ser retirar definitivamente a la diplomática como una forma de protesta.

Más allá de la presión de Madrid, múltiples fuentes de la Casa Rosada consultadas por la prensa coincidieron en que Milei no pedirá disculpas públicas, tensionando una cuerda que se va deshilachando a cada palabra. “A él lo insultaron y nadie se disculpó”, justifican desde la Casa de Gobierno, en referencia a declaraciones públicas de funcionarios españoles que cruzaron a Milei durante los primeros días de mayo.

El pedido del Congreso

Tras el pronunciamiento de España, la oposición salió a rechazar los dichos del Presidente Javier Milei y advertir por el impacto diplomático que generaron. La Unión Cívica Radical (UCR) lanzó un comunicado en el que exhortó al Gobierno “a tener una política exterior madura, responsable y acorde” a la historia y los intereses argentinos “y no a un mero capricho ideológico personal”.

“En menos de seis meses de gestión el Presidente Milei generó conflictos diplomáticos, solo en Iberoamérica, con Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador, y en las ­últimas horas, una vez más, con España. Todos países que a lo largo de la historia tuvieron una fraterna relación con Argentina”, enumeró la UCR, y consideró que “estos conflictos no son producto de desacuerdo entre los intereses nacionales, sino producto de meros berrinches ideológicos del Presidente”.

Desde el peronismo fueron muchas las voces que salieron a expresarse con pedidos para que Milei se retracte porque “nos va a costar muy caro”.

“La cooperación y amistad entre la Argentina y el pueblo español deben ser la base de las relaciones entre ambos Estados. Ni los onerosos viajes personales ni los discursos de odio están a la altura de lo que demanda la diplomacia argentina”, señaló el ministro de Go­bierno bonaerense, Carlos Bianco, en su cuenta de X.

Por otro lado, los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein, integrantes de Hacemos Coalición Federal, presentaron un proyecto para que la canciller Diana Mondino dé explicaciones ante la Cámara sobre el estado actual del vínculo con el gobierno español.

“Preocupan la suspensión virtual de relaciones diplomáticas con España, el viaje personal con ­fondos públicos del secretario de Culto a Vox y las declaraciones xenófobas de Mondino”, planteó Paulón en referencias a las declaraciones de la canciller sobre los ciudadanos chinos.

La intención es que Mondino “brinde explicaciones detalladas sobre el estado del vínculo diplomático entre la República Argentina y el Reino de España, así como con la Unión Europea”, tras los episodios de ayer.

El incendiario discurso del Presidente

Durante su presentación ante una multitud liberal que llenó el Palacio de Vistalegre, en Madrid, Milei desplegó un sinfín de ataques contra el socialismo y no evitó hacer referencia, sin nombrar, al caso de Begoña Gómez, que es investigada por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias.

“Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”, sostuvo desde Madrid.

Durante otros pasajes de su presentación en la cumbre organizada por el titular de Vox, Santiago Abascal, el Presidente argentino fustigó contra el socialismo. “¡Basta de socialismo! ¡Basta de hambre y de miseria! Basta a la pretensión de vivir en un mundo de cristal sin que nadie se pueda sentir ofendido. Basta de la intromisión del Estado en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida”, pidió.

Para el mandatario, el socialismo “esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, y si es necesario el asesinato”, y remarcó: “Nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos”.