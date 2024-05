Kicillof arremetió contra Milei y dejó un guiño a los gobernadores

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró ayer el Plenario de las Multisectoriales y la Militancia “La Patria no se vende” en ­Florencio Varela, con un discurso de casi una hora frente a una multitud que se congregó para respaldarlo en su rechazo a la ley Bases y las políticas que impulsa la administración liberal de Javier Milei, contra quien apuntó a diestra y siniestra. Además, en una semana federal, volvió a dejarles un mensaje a los gobernadores.

“La acción del Gobierno nacional no hay que mirarla en TikTok o en Twitter, hay que mirarla en la calle y en los barrios de la Provincia: cuando ganó, Javier Milei era un enigma; cinco meses después ya sabemos que estamos ante una formidable estafa electoral”, afirmó Kicillof ante las más de 35.000 personas que se congregaron en la localidad de la zona sur del conurbano bonaerense. El mandatario provincial subrayó que desde que asumió el liberal la indigencia escaló veinte puntos, al igual que la pobreza en niños, niñas y adolescentes.

“No está produciendo una revolución que nos lleve a un país mejor, está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza”, dijo. Y sumó: “En la campaña, Milei aseguró que el ajuste lo iba a pagar exclusivamente un pequeño grupo al que denominaba la casta: hoy vemos que al ajuste lo están pagando los trabajadores, los jubilados y la industria nacional”.

Envalentonado, en medio de la discusión del senado, Kicillof destinó un pasaje de su alocución para rechazar la ley Bases, que ataca a los jubilados y a los trabajadores, y pretende otorgarle superpoderes a la intolerancia del Presidente, y llamó a movilizar el día que se trate la iniciativa en el recinto. “En esta jornada se ha dispuesto a marchar cuando se trate en el Senado y oponernos hasta derrumbar una ley que no tiene ni un solo artículo que beneficie a nuestro pueblo”, agregó.

Reclamo por los fondos

Al tomar el micrófono para cerrar el acto en donde se leyeron los diez puntos del denominado Pacto con el pueblo, el gobernador bonaerense enfatizó que “estamos ante un Estado desertor que no cumple sus obligaciones”, y apuntó contra Milei y contra la quita de fondos a todas las provincias del país. “No es un recorte solo para nuestra provincia, están pensando en un país en el que cada uno se salve como pueda”, expresó.

En sintonía con lo que planteó durante la semana en los encuentros con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Kicillof reiteró su mensaje apoyo hacia los mandatarios provinciales y los intendentes ante “la disolución nacional y el sálvese quien pueda”, y manifestó: “El federalismo es el punto de partida de nuestro país: a las provincias argentinas les vamos a ofrecer la solidaridad de la provincia de Buenos Aires. No vamos a aceptar la disolución nacional: el pueblo bonaerense no se salva solo”, insistió.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el ministro de ­De­sarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; el ­ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

“¿Por qué no convocan al Pacto de Mayo el 4 de julio?”

El gobernador volvió a plantear su rechazo al “Pacto de Mayo” propuesto por el Presidente Javier Milei y puso en duda que se concrete, tras una semana con aroma a fracaso en las negociaciones por la ley Bases. “Habíamos dicho a comienzos de mayo que, si era para una foto o el marketing, que arrancaran nomás. Ahora parece que ni siquiera va a haber foto”, señaló.

“Esto no es un pacto, pretenden que firmemos la plataforma de Milei y, para que quede claro, no estamos de acuerdo con esas ideas. Así que de ninguna manera. Nunca nos llamaron ni escucharon y ahora quieren que vayamos a firmar”, sumó en la misma línea.

Con tono irónico, le sugirió al liberal que, “por el contenido que tiene”, lo firme el 4 de julio, en conmemoración del Día de la Independencia de Estados Unidos. “El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, no es de fotos ni de mentira. Es un pacto real que se demuestra gobernando”, cerró el mandatario bonaerense entre aplausos.

Tal como informó diario Hoy, desde el Gobierno nacional ya dan por descontado que la firma pueda realizarse el 25 de mayo en Córdoba, con la presencia de los mandatarios provinciales. Si bien se habló de la posibilidad de que lo firme solo Milei, en las últimas horas comenzó a ganar terreno un cambio de fecha y lugar.

“El Presidente decidirá si hace el acto o no en Córdoba, o si lo posterga”, especificó el ministro del Interior, Guillermo Francos, y sumó: “Él dijo que si no hay ley en mayo, habrá ley en junio, en julio. Lo importante son los efectos que esta ley tenga en el futuro”. Tras el planteo inicial, abrió la agenda y dijo que está libre “el 20 de junio en Rosario, en el Monumento a la Bandera”, que, consideró, “también tiene un efecto simbólico importante”. No importa el lugar ni la fecha, Kicillof ya advirtió: “Arranquen si no llego”.