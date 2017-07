Garro encabezó la reunión de intendentes de la "red de innovación local"







Intendentes de diferentes ciudades del país conforman una “red de intendentes” a través de la cual comparten experiencias e ideas para la gestión municipal. Se reúnen una vez en cada uno de los municipios participantes y analizan logros y desafíos de nivel local; en tanto que el Jefe Comunal local plantea una dificultad en su Ciudad y luego de 1 hora el conjunto de los intendentes invitados piensa una solución para el problema y aconsejan cual es la manera de encararlo.

gEste encuentro tiene como objetivo conformar un espacio para socializar las mejores prácticas de gestión y analizar en conjunto los desafíos que cada uno encuentra, según los diferentes contextos. Entre alguna de las ciudades destacadas, participan los intendentes de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Pilar, Tres de Febrero, entre otros.

El intendente de La Plata, Julio Garro expresó que "lo que hoy elegí para plantear, no como un problema sino como una oportunidad, es la zona hortícola de nuestra ciudad: una zona que no se trabajó durante muchísimos años, a la cual el estado no acompañó e incluso no controló ni reguló, y hoy es una usina de riqueza impresionante”.

“Es una zona con un potencial enorme a partir de la cual tenemos que brindarle herramientas a los productores para poder mostrar lo que tenemos. Nuestra ciudad cuenta con algo que no tienen prácticamente ciudades del país. Tenemos un potencial enorme para crecer, falta que haya un estado que los acompañe, por eso nos juntamos hoy a trabajar en ese tema”, agregó el jefe comunal.