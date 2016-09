Papelón de Melazo: quiso entrar al jury y no lo dejaron











El jury al cuestionado juez César Melazo se reanudó hoy desde las 15.30 y, llamativamente, el propio magistrado se hizo presente en las puertas del Salón Dorado del Senado, donde se lleva a cabo el proceso, a pesar de que no está permitido por reglamento.

Vale recordar que cualquier magistrado que está afectado por un proceso de esas características no puede hacerse presente. En el lugar, el cuestionado juez adelantó que no daría ningún tipo de declaraciones a la prensa hasta en tanto no concluya la audiencia.

Se prevé que durante la jornada de hoy los integrantes del tribunal definan qué hacer ante el pedido de la parte acusadora, integrada por los senadores Juan Pablo Allan (Cambiemos) y Jorge D´Onofrio (Frente Renovador), que reclaman la suspensión de Melazo hasta que finalice el jury que podría terminar en la destitución del magistrado.

Entre otras irregularidades, Melazo está sospechado de haber recibido coimas para liberar a una banda de cuatreros que operaba en el Gran La Plata.