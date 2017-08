Saintout: “Ellos nos tienen miedo porque saben que están haciendo las cosas mal”

La precandidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, visitó distintos barrios de las localidades de Villa Elvira y Melchor Romero como parte de las recorridas que lleva adelante de cara a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Ellos nos tienen miedo porque saben que están haciendo las cosas mal, y en cada lugar que estamos los vecinos lo ven y lo sienten en el bolsillo y el corazón, por eso el próximo domingo tenemos que ponerle un freno al Gobierno”, dijo la concejal platense.

Saintout estuvo junto a los precandidatos a edil y a diputado provincial, Ana Castagneto y Pablo Alfonso. En Villa Montoro, participaron de un desayuno y de un taller de uno de los vecinos de la zona. “Estamos en una situación muy compleja, pero en una semana tenemos la primera parada de un camino que termina en octubre, y es el momento de ponerles un freno”, detalló la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de La Plata luego de conocer las problemáticas del lugar.

En Melchor Romero, Saintout estuvo junto al precandidato a consejero escolar, Emanuel Insaurralde. Allí, dialogaron con los frentistas del barrio Los Kokitos y destacaron que la principal problemática es la falta de asfalto que impide que las ambulancias ingresen al lugar.

Durante las recorridas, la funcionaria tuvo un encuentro con las representantes de la organización civil Madres Contra el Paco, con quienes dialogó sobre las dificultades para el tratamiento y la contención de los jóvenes. “El problema hoy es el vaciamiento de los lugares que cuidan a los pibes, como las escuelas y comedores. Cuando dejan solos a los pibes, ahí gana la sustancia”, dijo Mónica, una de las integrantes de la agrupación, quien además sostuvo que “el servicio de Niñez y Adolescencia no funciona y en el juzgado tienen tiempos que no son los del consumo de los chicos. Ahora ya no están dando medicación para frenar el síndrome de abstinencia y en la farmacia sale más de 2.000 pesos”.

Por su parte, la edil destacó el trabajo de esta institución y sostuvo que “en momentos como este que el Estado está ausente, organizaciones como estas son imprescindibles porque son referencia para muchas madres que no saben a quién recurrir. Cuando te quitan el trabajo, la educación y los lugares de contención, todos los problemas se agravan”.