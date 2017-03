EL gobernador de Salta

Urtubey sobre CFK: "El que comete ilícitos tiene que pagarlos"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, al ser consultado sobre la situación judicial de la ex presidente Cristina Kirchner, aseguró hoy que: "el que comete ilícitos tiene que pagarlos y la Justicia está para eso".

El gobernador en el marco de la causa judicial de la ex mandataria Cristina, expresó que: “Especulación política siempre hay pero mezclar lo que significan las investigaciones por ilícitos con cuestiones políticas, es un disparate.” Por eso afirmó que: “El que comete ilícitos tiene que pagarlos y la justicia está para eso. Y la política va por otro lado".

Dichas declaraciones fueron realizadas en Mendoza, donde participó del tradicional desayuno que organiza la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) en el marco de los festejos por la Vendimia.

Urtubey, también fue consultado por la acción del gobierno nacional frente a la materia de “transparencia”, en contexto al polémico acuerdo por la deuda del Correo. Por lo que expreso: "Me parece que está muy bien que en la Argentina hoy sea todo público, que no hayan cosas escondidas y que en definitiva, haya un control no sólo ciudadano sino de los distintos sectores de la institucionalidad más fuerte". Sin profundizar en el tema.