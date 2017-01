Vidal prepara nuevas incorporaciones a su armado político

La gobernadora bonaerense adelantó que buscará sumar a Cambiemos a todos aquellos que considere “valiosos” de cara a las elecciones legislativas de octubre. Especialistas consultados por Hoy analizan el fenómeno político de la mandataria

Voy a sumar a todos los que crea valiosos y Cambiemos lo sabe”, aseguró en las últimas horas la gobernadora María Eugenia Vidal, alertando al interior de la alianza gobernante que seguirá trabajando para incorporar al armado electoral de octubre a diferentes sectores de la política provincial. Muestra clara de esto fue la reunión que mantuvo hace unas semanas con diferentes sectores del PJ alejados del kirchnerismo, a los que busca sumar de cara a las elecciones.

Esta forma de construcción política, diferente a la que lleva adelante el Presidente Mauricio Macri, marca un estilo propio de la mandataria provincial, lo que ha llevado a que su imagen positiva haya crecido sostenidamente a lo largo del último año, mientras que la del jefe de Estado viene en franca caída.

Un relevamiento de la consultora Elypsis muestra que la valoración positiva de Macri cayó a un 41% luego de haber tocado un pico máximo del 52%, en lo que representa el peor registro desde su asunción. En contraste, la mandataria cosecha el mayor índice de aprobación nacional. Una encuesta de Gustavo Córdoba & Asociados la ubica con un 60,9% de imagen positiva.

¿Cuáles son los factores que intervienen para que la percepción social de Vidal no pare de crecer?, ¿cómo será el armado oficial de cara a las elecciones legislativas? Diario Hoy consultó a analistas políticos para entender la situación.

“Ella entiende la política”

Celia Kleiman – Titular de Poll Data

“Según nuestros estudios cualitativos, la explicación de la baja en lo que respecta a la imagen de Macri parte, básicamente, del impacto económico que ha sufrido la sociedad, del golpe al bolsillo de la gente. En tanto, se le asigna, como mayor atributo negativo, falta de sensibilidad y también de una agenda social.

A Vidal, en cambio, se la considera una persona muchísimo más humana, más cercana al ciudadano y atenta a sus preocupaciones. Como atributos de personalidad, esa sencillez, esa humildad, esa percepción del otro, motiva que se la defina como uno más de nosotros. Y eso no se soluciona con los timbreos; es un don que se tiene o no. Si uno no lo posee, es muy difícil transmitirlo, porque la gente se da cuenta.

Respecto al Presidente, seis de cada diez habitantes de la Provincia de Buenos Aires consideran que gobierna para los ricos; mientras que a la gobernadora inclusive los adherentes al Frente para la Victoria le reconocen atributos positivos. La diferencia última es que Vidal entiende la política y Macri se maneja más con el marketing”.

“Para Macri es más difícil relacionarse con la gente”

Mariel Fornoni – Titular de Management & Fit

“Desde que asumió, la imagen positiva de Vidal ha ido creciendo, mientras que el Presidente ha perdido varios puntos. Hay dos cuestiones que lo explican: por un lado, las preocupaciones tienen que ver fundamentalmente con temas económicos y en ese sentido la responsabilidad le cabe más al Gobierno nacional que al provincial; por otra parte, Vidal genera una empatía con la gente que hoy ningún otro político puede alcanzar, o al menos es muy difícil que lo haga. Ni siquiera tratándose de miembros del Gabinete.

Esa empatía se relaciona con su lenguaje, con su forma de vincularse con el público, algo que para Macri es un poco más complejo porque viene de un nivel socioeconómico más alto. La gente se siente más identificada con Vidal. También se le ve un liderazgo muy fuerte en cuanto al manejo de su equipo, que se percibe muy cohesionado. En cambio, a nivel nacional hay figuras más fuertes pero existe más ruido entre ellas: se vislumbra que cada uno trabaja en forma independiente”.

“Dentro de Cambiemos, la gobernadora es quien mejor comunica”

Orlando D'Adamo – Director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (Copub)

“Lo macroeconómico siempre se le atribuye al Presidente y, evidentemente, ese ha sido el tramo más dificultoso de la gestión de Cambiemos, al menos en este primer año. Por ende, no es raro que esta etapa haya sido más costosa, en términos de imagen positiva, para Macri que para la gobernadora.

Ellos comparten las formas: uno los ve juntos y son concordantes, aunque los liderazgos siempre tienen diferencias.

El estilo tan cercano de Vidal y la sensación que ha logrado mantener en la gente sobre el tremendo desa­fío que significa, siendo mujer y no peronista, estar gobernando el distrito más importante del país, la han ayudado diferencialmente.

La gobernadora es muy natural, muy hábil para comunicar. Probablemente sea quien mejor lo hace dentro de Cambiemos. Del Gobierno es la persona que mejor sintoniza con la gente, lo cual, hoy en día, para un político, es un capital invalorable.

Vidal ha tenido a lo largo del año pasado muchos momentos de aciertos y creo que ahí ha obtenido una ventaja. Las cifras de su imagen positiva son astronómicas”.

“Logra un plus que tiene que ver con un espacio de representación”

Pablo Knopoff - Director de Isonomía

“Indudablemente ha sido un año complicado, pero al Presidente no le ha sacado un porcentaje mayor de aprobación de aquel que se suele ir solamente con el paso del tiempo.

María Eugenia Vidal ocupa un lugar muy vertiginoso en la política nacional y ha logrado en 2016 aumentar su capacidad de representación, vinculándose con gran parte de la sociedad. Ella ocupa un sitio que históricamente tuvo otro color partidario y está actuando de forma diferente a ciertas figuras, especialmente los intendentes del Conurbano, las caras más históricas del propio peronismo. También ha asumido una posición particular enfrentándose a grupos muy complejos.

Uno puede ver sectores de la Argentina que aprueban la figura de Vidal y se resisten a la del propio Macri. Si bien en cuanto a la imagen ocupan un lugar relativamente similar, al final la gobernadora logra un extra que no tiene que ver con cuestiones de forma, sino con un espacio de representación; ella puede decirles a los ciudadanos de la Provincia qué está haciendo por ellos y cómo los va a cuidar. Esa realidad la pone en otro lugar”.