Acribillaron a un guardia privado a metros de su casa: investigan hipótesis

Un guardia privado fue asesinado de al menos ocho balazos por dos delincuentes que circulaban en moto y huyeron sin robarle. El hecho ocurrió el domingo por la mañana en Merlo, donde Iván Leonel González Peña (35) fue ultimado cuando volvía de su trabajo como cuidador en la empresa ferroviaria TBA y estaba ya cerca de su casa. De acuerdo con el relato de los testigos, en el lugar se escucharon varias detonaciones de disparos de arma de fuego y algunos vecinos vieron la fuga a toda velocidad de dos hombres a bordo de un rodado.

La víctima murió en el lugar y, cuando arribó la ambulancia, se constató que presentaba al menos seis impactos en el tórax, otro en la mano y un restante en la pierna izquierda. Además, los peritos de la Policía Científica levantaron 10 cápsulas de disparos efectuados con una pistola calibre 9 milímetros. “Estamos investigando y no descartamos ninguna hipótesis. No le sustrajeron nada, aunque eso no indica que no haya sido un asalto que se transformó en asesinato cuando vieron el uniforme de vigilador”, dijo un jefe policial.

El caso es investigado por la subcomisaría del barrio Matera y la fiscal Silvana Bonini de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Morón, quienes hasta el cierre de esta edición procuraban dar con los responsables.

