Balearon a un taxista durante un asalto

Actuaron dos motochorros que, además, le arrancaron un diente a culatazos a la víctima y escaparon tras el ilícito. Ocurrió en La Loma. Preocupación en el barrio

Un taxista resultó brutalmente herido en un feroz asalto cometido durante la madrugada de ayer en el barrio de La Loma, hecho por el que hasta el momento no hay ninguna persona aprehendida, señalaron fuentes policiales y judiciales.

Por lo que refirió el propio damnificado, un chofer identificado como Diego González, de 24 años y domiciliado en Los Hornos, se encontraba a bordo del auto de alquiler, estacionado en 46 y 25. Entonces, alrededor de la 1, surgieron de improvisto dos individuos en una motocicleta, uno de ellos con un arma de fuego en sus manos.

“Le pidieron la recaudación, su teléfono, el reloj y otras pertenencias”, explicó ante este medio un pesquisa, y añadió que, “para amedrentarlo, lo golpearon con la pistola en la cabeza en reiteradas ocasiones y de manera tan brutal que la víctima terminó perdiendo una pieza dental”.

“Zona liberada”

Sin embargo, la parte más grave aún estaba por llegar, ya que, una vez con el botín en su poder, los delincuentes cubrieron la huida disparándole al taxista, con el fin de que este no intentara perseguirlos. “El proyectil impactó en el muslo de la pierna izquierda”, dijo el investigador.

Una llamada al 911 alertó a los agentes del Comando de Patrullas La Plata, coordinados por Ricardo Astopini, quienes fueron los primeros en arribar al lugar del hecho. Detrás de ellos lo hicieron sus pares de la comisaría Cuarta, con jurisdicción en la zona.

Una ambulancia terminó trasladando al lesionado al Policlínico San Martín, donde fue asistido en la guardia y se estableció que su vida “no corre peligro”, aunque quedó en observación una vez curado.

Hasta el cierre de esta edición, los responsables del caso se mantenían prófugos y no había pistas firmes para dar con ellos, ya que González no logró dar demasiadas precisiones. Por su parte, los peritos de la Policía Científica llevaron a cabo sus labores con el fin de hallar alguna huella perteneciente a los cacos en el auto, además de hacer un relevamiento en el barrio para intentar dar con cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el violento suceso.

Trama Urbana estuvo en el lugar del hecho, donde una de las vecinas no se sorprendió en absoluto por este nuevo episodio de inseguridad. “Esto es algo de todos los días. También molieron a golpes a un empleado, más o menos a la misma hora que esto del taxista, y para robarle (ver página 30). La Policía de la zona es un desastre”. Indignada con la situación, esgrimió que “a los comisarios no les gusta decir que la zona está liberada, pero ¿qué otra cosa podemos pensar, si nos asaltan cada cinco minutos? No hay día en que no se produzca una entradera”.