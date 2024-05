Completamente alcoholizado, un policía chocó en La Loma

Un policía de la región terminó con varios cargos penales en su contra luego de haber protagonizado, en las últimas horas, un gravísimo suceso en las calles de nuestra ciudad y que pudo haber ­terminado en una verdadera tragedia, informaron ayer fuentes oficiales consultadas por este multimedio.

De acuerdo con los voceros, un numerario de la fuerza de 22 años que cumple funciones en el Destacamento de Villa Progreso, en Berisso, salió con su auto, marca Ford, pese a haber consumido una gran cantidad de bebidas alcohólicas. Falto de reflejos debido a esto, terminó colisionando de manera bestial contra un poste de alumbrado en la esquina de 19 y 38, en el barrio La Loma, durante la madrugada de este domingo. Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al Comando de Patrullas La Plata, por lo que un móvil se acercó al lugar. Sin embargo, llegaron en primer término los funcionarios de la Guardia Urbana platense, quienes constataron el suceso.

Asuntos Internos

Pronto socorrieron a la víctima, que estaba de franco y de civil, aunque esta no reaccionó de la mejor manera, sino todo lo contrario. Fuera de sí, se mostró totalmente agresivo e increpó contra los trabajadores, a los que intentó golpear. Por suerte, la situación no pasó a mayores y no hubo que lamentar lesionados de ningún tipo, ya que ni siquiera el involucrado sufrió heridas de consideración pese al choque, que destrozó parte de su coche.

El test de alcoholemia al que fue sometido dio positivo e indicó que tenía 1,50 gramos de alcohol en sangre. Por este motivo, se le labró un acta, pero además fue trasladado hasta la comisaría Cuarta, con jurisdicción en la zona, y allí se le abrieron importantes cargos, como “daños, atentado y resistencia a la autoridad”.

Como si fuese poco, la situación tampoco quedaría allí, ya que se le dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos, donde, por el momento, se iniciaron cargos administrativos y no se descarta su expulsión de la fuerza.