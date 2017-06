El Tribunal platense nº 1 juzgará el brutal femicidio de Claudia Salgan

El Tribunal Oral Criminal nº 1 de La Plata será el encargado de juzgar a Marcelo Núñez (46), acusado de haber apuñalado y ahorcado a su esposa, Claudia Salgan (40), en 2015, en la casa que compartían en Gorina.

El femicidio se produjo a las 6.30 del 8 de julio de ese año, cuando la profesora de Educación Física y su marido comenzaron a discutir en su vivienda de 493 entre 132 y 133.

Tras apuñalarla con un destornillador y estrangularla con una bufanda, el imputado la llevó a la guardia del hospital San Roque de Gonnet, donde la víctima ingresó con heridas punzocortantes en el tórax y signos de ahorcamiento, por lo que tuvieron que realizarle maniobras de resucitación con asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, falleció.

El sujeto volvió a su domicilio y les dijo a los policías: “Se me fue la mano, me mandé una cag... La agarré enviándole un mensaje a un flaco y la pinché con un destornillador. Me cansé de ella”.

Según el testimonio de vecinos, no era la primera vez que la pareja, con tres hijos, protagonizaba escenas de violencia.

Núñez afronta cargos por “homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género”, lo que prevé una pena de prisión perpetua. Aún no se estableció en qué fecha comenzará el juicio.

La familia de la víctima estará representada por la abogada Sofía Caravelos, especializada en violencia de género, mientras que al imputado lo patrocina el letrado Pablo Conti.