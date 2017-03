44 y 150

Falleció el primo de Marcos Rojo involucrado en el asalto de San Carlos













El tiro le perforó una arteria. Junto con un cómplice que también fue abatido, acababa de robarle a un comisario retirado. Trama Urbana te cuenta los detalles

Iván Rodrigo Barbosa, de 26 años, fue abatido de dos disparos, uno en el cuello y el otro en el cráneo. Gerónimo Rojo, primo del futbolista Marcos, quien contaba con apenas 17, murió de un tiro que impactó en su axila y le perforó una arteria. Ambos fueron atacados en San Carlos, anteanoche, por un comisario inspector retirado, a quien acababan de asaltar segundos antes. Sin embargo, el exagente no fue la única víctima, sino que los ladrones venían de un raid delictivo.

Fuentes policiales indicaron que los cacos, a bordo de una Honda Wave, le robaron pasadas las 21.30 a una mujer en el mencionado barrio. No conformes, siguieron camino llegando hasta 44 entre 149 y 150 y apostaron doble al ver a un remisero y al expolicía. El primero de ellos estaba aguardando a una cliente del supermercado El Nene, ubicado allí, y el segundo acababa de salir del cajero automático del Banco Provincia, de donde había sacado 3.000 pesos.

“Estaba en mi coche esperando un pasajero. Vi entonces que de la moto se bajaron dos hombres, ambos armados. Uno me encaró a mí y aceleré”, le contó a Trama Urbana el remisero, que añadió: “Hice algunos metros más y escuché varias detonaciones. Como pensé que me estaban disparando a mí, frené y me agaché”.

Pero los tiros no fueron efectuados por los maleantes -no la mayoría, al menos- ni fueron dirigidos al trabajador. Uno de los dos malhechores enfiló con el rodado hacia el sujeto que acababa de salir del cajero, Raúl Aníbal Díaz (50), antiguo comisario, y a punta de pistola le sacó el dinero, subió a su cómplice y escaparon. Pero no llegaron lejos.

El final de la historia

El hombre se identificó como policía y disparó. Los voceros explicaron que lo hizo cuando uno de los ladrones, presuntamente Barbosa, le apuntó. Díaz gatilló al menos siete veces su arma calibre .40. Dos de los proyectiles impactaron en el cuello y el cráneo del conductor del vehículo y otro en la axila de Rojo, por lo que ambos cayeron de la moto y quedaron tendidos en la calle sobre un charco de sangre.

Más tarde se estableció que los delincuentes estaban ya a 38 metros de donde le robaron a Díaz, mientras que los peritos de la Policía Científica recolectaron una vaina servida que había sido disparada por los autores del robo. Entre las pertenencias de estas personas se incautó un revólver y una pistola, ambos nueve milímetros, y al lado encontraron los tres mil pesos que acababan de robar.

Agonizando, Barbosa fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, pero murió antes de llegar. Su compañero perdió la vida a las 5 en el Policlínico San Martín.