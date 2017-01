Liberaron al presunto asesino de Brian Aguinaco

Así lo ordenó el juez de la causa, Enrique Gustavo Velázquez. El implicado, que fue trasladado a Ezeiza, partió rumbo a Perú, donde reside su familia

El adolescente de 15 años que estaba alojado en un instituto de menores por el crimen de Brian Aguinaco, cometido a fines de diciembre en el barrio porteño de Flores, fue liberado por orden de la Justicia y, ayer a la tarde, la Policía lo trasladó a Ezeiza para que vuele a Perú, donde quedará a cargo de sus familiares, que residen allí.

El juez Enrique Gustavo Velázquez fue quien le otorgó la libertad al implicado. Días atrás, los papás del nene asesinado le advirtieron al magistrado que si el autor de los disparos quedaba en libertad, él sería el único responsable. “Hay que buscar Justicia. No tiene que soltar al menor. Que otros no pasen lo que pasamos nosotros. Esta causa tiene que seguir y se tiene que esclarecer. Necesito pruebas, porque no confío en nadie. Nosotros fuimos a Tribunales y el juez no nos pudo atender. Estamos detrás de esto. Le digo a él que es el único responsable si el menor sale”, aseguró Eliana Passada, la mamá de Brian.

Por otra parte, Fernando, padre del niño asesinado, dijo: “No queremos que esto quede impune, cajoneado. Queremos que el menor cumpla y pague lo que tenga que pagar, que no quede libre como se está diciendo, si tienen que bajar la edad de imputabilidad para ciertos casos, que lo hagan. Si comete un delito grave como este, que pague como un mayor. No conozco a este chico Brian, no sé cómo lo habrán criado, pero no creo que haya sido de la mejor ma­nera. Es un tema muy complicado, nosotros la estamos remando a más no poder para que esto sea público. Las cosas tienen que ser como tienen que ser”.

En tanto, ayer por la noche, vecinos y allegados a la familia de Brian marcharon en un nuevo reclamo de Justicia, partiendo desde Santander y Carlos Ortíz hasta Carabobo y Rivadavia, en Flores.